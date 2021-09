«Wieder der Albaner!» – Für die Migrantenclubs steht immer auch ihr Ruf auf dem Spiel Mit dem FC Iliria empfängt einer von rund 150 Einwanderervereinen in unserem Land die Young Boys im Cup. Diese verbindet der Kampf um Anerkennung. Marcel Rohner , Dominic Wuillemin

Das letzte Training vor dem grossen Auftritt: Die Spieler des FC Iliria bereiten sich auf den Match gegen YB vor. Foto: Susanne Keller

Eigentlich war das Gespräch mit Rrahim Dakaj an­be­rau­mt, dem 46-jährigen Präsidenten des FC Iliria. Aber jetzt sitzen auch Hasan Kuçi, 52, und Ragip Podvorica, 55, auf Plastikstühlen vor einem Süssgetränk. Sie sind die Vorgänger Dakajs, wobei das ihrem Einsatz nur bedingt gerecht wird. Er sei auch Juniorentrainer gewesen, habe an Matchtagen Hamburger verkauft, sagt Kuçi. «Pljeskavica», wirft Podvorica ein, eine Spezialität vom Balkan, die er unbedingt den YB-Fans empfehlen will. «Wenn du nicht bereit bist, alles zu machen», sagt Präsident Dakaj und nennt sich «Hauswart» und «Allrounder», «dann bringst du es als Verein nicht so weit.»