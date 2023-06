Karrieresprung eines Ersatzgoalies – Für seinen amerikanischen Traum gibt seine Frau den Job auf Ludovic Waeber wollte eigentlich in Zürich sesshaft werden. Nun zieht die Nummer 2 der ZSC Lions mit Ehefrau und Hund nach Nordamerika und sucht dort sein Eishockeyglück. Simon Graf

Auf zu neuen Horizonten: Ludovic Waeber mit seinem Hund in Zürich. Bald jagt er seinen NHL-Traum. Foto: WDR (ZSC Lions)

Ludovic Waeber ist gerade am Füllen von Zügelkartons. In dieser Woche gibt der ZSC-Goalie der letzten drei Saisons seine Wohnung im Zürcher Glattpark ab, dann zügelt er für den Sommer zu seinen Eltern nach Freiburg, ehe er sich im August in sein NHL-Abenteuer stürzt. Einmal war er bisher in Amerika, als Zwölfjähriger für drei Tage an einem prestigeträchtigen Juniorenturnier (Pee-Wee) in New York. Nun wandert er mit seiner Frau Lisa und dem Hund, einem Cavalier King Charles Spaniel, aus nach Übersee, um seinen NHL-Traum zu jagen.

Wohin es ihn verschlagen wird, weiss er noch nicht. Waeber unterschrieb einen Einjahresvertrag beim Stanley-Cup-Finalisten Florida Panthers und hofft, dass er den Winter im palmengesäumten Rentnerparadies Sunrise in Florida verbringen wird. Gut möglich ist aber auch, dass er in Charlotte, North Carolina, landet – beim Farmteam Charlotte Checkers in der American Hockey League. Das ist zehn Autostunden entfernt und Welten, was den Glamourfaktor und den Verdienst betrifft.

«Ich habe keine grossen Erwartungen», sagt der 26-Jährige und präzisiert gleich: «Ich habe sehr grosse Erwartungen an mich, aber nicht, was Einsätze in der NHL betrifft. Ich bin sehr, sehr motiviert und will einfach zeigen, was ich kann.» Die Panthers haben mit dem 34-jährigen Sergei Bobrowski eine klare Nummer 1 und dahinter ganz viele Goalies. Keiner konnte sich bisher als valable Alternative zum Russen durchsetzen, und Waeber hofft, dass ihm seine Erfahrung zugutekommt: «Es ist schon meine achte Saison als Profi. Ich habe schon viel erlebt, obschon ich nicht immer spielte. Ich habe ein gutes Selbstvertrauen.»

Die NHL im Visier: Nach drei Jahren in Zürich zieht es Ludovic Waeber nach Nordamerika. Foto: Manuel Geisser (Imago Images)

Von der Ersatzbank der ZSC Lions zu einem NHL-Vertrag – das ist ein verblüffender Karrieresprung. Wie kam es dazu? Die Panthers hatten schon länger ein Auge auf Waeber geworfen. David Aebischer, einst ein Schweizer NHL-Pionier und bei Gottéron sein Goalietrainer, sagte ihm Anfang Saison, dass er von Talentspähern beobachtet werde. Aber als Waeber bei den ZSC Lions anfangs kaum spielte, von den ersten zehn Partien nur zwei bestreiten durfte, dachte er, das habe sich erledigt.

Der Zoom-Call mit dem Idol

Doch als er im Dezember an den Swiss Hockey Games in Freiburg im Nationalteam spielte, schauten die Scouts Floridas genau hin. Was sie sahen, gefiel ihnen. Kurz vor Weihnachten nahm Waeber an einem Zoom-Call teil mit Goalielegende Roberto Luongo, der dem General Manager der Panthers assistiert, mit Luongos Bruder Leo, Torhütercoach bei Charlotte, und Berater François Allaire, dessen Goaliecamps in Verbier Waeber früher oft besucht hatte. «Am Anfang war ich kurz sprachlos», erzählt Waeber. «In meinem Kinderzimmer hatte ich ein Poster von Luongo aufgehängt. Nun traf ich ihn plötzlich im Zoom-Call.»

Er habe aber schnell gemerkt, dass sie als Goalies die gleiche Sprache reden würden. «Sie haben mir aufgezeigt, was sie mit mir vorhaben. Ich vertraute ihnen sogleich und sagte: Wenn ich eine Chance habe, es bei euch zu probieren, bin ich bereit. Für mich war klar, dass ich gehen würde. Ich konnte noch nichts unterschreiben, aber wir einigten uns mündlich.» Vor einigen Wochen wurde sein Einjahresvertrag dann finalisiert: In Florida würde er 950’000 Dollar verdienen, in Charlotte 82’500 Dollar. Alles brutto, versteht sich.

Waeber hat bei den ZSC Lions zwar einen Vertrag bis 2025. Aber jeder Spieler kann jeweils bis zum 15. Juni in die NHL abwandern. Diese Möglichkeit nahm er wahr. Dafür erhalten die Zürcher 208’000 Dollar als Ablöse, sein voriger Club Fribourg 52’000 Dollar. So sieht dies das Abkommen mit der NHL vor. Sollte Waeber vor 2025 in die Schweiz zurückkehren, wäre er noch an die Zürcher gebunden.

«Meine Frau war von Anfang an positiv, sie sagte zu mir: Wenn du deinen Traum verwirklichen kannst, unterstütze ich dich.» Ludovic Waeber

Sein Transfer zu den Lions vor drei Jahren war für den Freiburger ein wichtiger Karriereschritt. Er verdrängte in seiner ersten Saison Lukas Flüeler, bestritt insgesamt 100 Meisterschaftsspiele für die Zürcher und etablierte sich als einer der besten Schweizer Goalies. Aber nicht als Nummer 1 in Zürich, wo er mit Jakub Kovar und später Simon Hrubec zwei tschechische Topgoalies als Konkurrenten hatte und im vergangenen Winter auch noch Verletzungspech dazukam. Seine Saison war am 9. Februar vorbei, als er im Länderspiel gegen Finnland einen Teilabriss der Adduktoren erlitt.

Schon der Wechsel nach Zürich war für Waeber und seine Freundin Lisa, die er im Sommer 2022 heiratete, ein grosser Schritt gewesen. «Ich bin in Grolley aufgewachsen, sie im Nachbardorf Belfaux. Für sie war es anfangs kein Thema, Freiburg zu verlassen. Und jetzt, drei Jahre später, ziehen wir für mindestens ein Jahr nach Amerika. Sie war von Anfang an positiv, sie sagte zu mir: Wenn du deinen Traum verwirklichen kannst, unterstütze ich dich. Dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar.» Sie hat ihren Job bei einer Versicherung gekündigt, in Übersee kann sie nicht arbeiten – sie hat keine Arbeitsbewilligung.

Als Waeber im September 2021 seinen Vertrag in Zürich bis 2025 verlängerte, stellte er sich darauf ein, hier sesshaft zu werden. «Wir heirateten und dachten daran, eine Familie zu gründen», sagt er. Diese Pläne sind vorderhand zurückgestellt zugunsten seiner einmaligen Karrierechance.

«Eisbrecher», der Eishockey-Podcast Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher. Sein aktuelles: «Inspiration Federer». Mehr Infos @SimonGraf1

Fehler gefunden?Jetzt melden.