Im Steuerhaus auf dem Rheinschiff – Für Schwimmer anzuhalten, ist keine Option Grosse Schiffe sehen Rheinschwimmer von weitem. Doch wie ist die Perspektive auf dem Frachtschiff? Wir haben es ausprobiert.

Der Bug ist weit weg: Für den Schiffsführer ist die Fahrt durch Basel mit einem langen Schiff eine grosse Herausforderung. Foto: Kostas Maros

Alexander Müller , Kostas Maros (Fotos)

500 Meter! Der Bremsweg eines voll beladenen Tankschiffes auf dem Rhein, das zu Tal fährt, ist enorm. Zu Tal heisst: in Fliessrichtung des Flusses. Zu Berg, also gegen die Strömung, lässt sich so ein Hunderte Tonnen schweres Schiff zwar auf wesentlich kürzerer Strecke zum Halten bringen, aber Anhalten ist keine Option.

Das macht Steven Leisenberg im Steuerhaus des Tankschiffs klar. «Ohne Fahrt ist so ein Schiff kaum manövrierfähig», sagt er. Leisenberg ist Teamleiter der sieben Lotsen der Schweizerischen Rheinhäfen.

Vor wenigen Wochen machte die IG Rheinschwimmen auf die Herausforderungen der Grossschifffahrt aufmerksam. Es war ein Versuch, die Schwimmerinnen und Schwimmer darauf zu sensibilisieren, dass die Optik eines Kapitäns auf dem Rhein eine ganz andere ist. Die BaZ bat die Rheinhäfen um eine Mitfahrgelegenheit.

Das Schiff ist länger als ein Fussballfeld

An einem sommerlichen Vormittag Anfang Juli betreten BaZ-Fotograf Kostas Maros und ich zusammen mit den beiden Rheinlotsen Steven Leisenberg und David Engasser ein grosses Tankmotorschiff. Es hat im Klybeck festgemacht und wartet auf die Lotsen für die Fahrt nach Birsfelden.

Ein Schiff durch Basel zu steuern, das länger ist als ein Fussballfeld, ist eine grosse Herausforderung. Deshalb gelten am Rheinknie zwei besondere Regeln: Der Schiffsführer muss entweder selbst ein Hochrheinpatent haben, oder er gibt das Steuer an einen Lotsen ab. Und vorne am Bug muss ein weiteres Crewmitglied postiert sein, der sogenannte Wahrschauer. Er warnt den Schiffsführer vor Gefahren und Hindernissen im Wasser. Im Sommer auf dem Rhein sind das in erster Linie die vielen Schwimmer und die Wassersportfahrzeuge, die unterwegs sind.

Lotse David Engasser steuert den Kahn durch Basel. Im Hintergrund: Der Kapitän ist zum Nichtstun verdammt. Foto: Kostas Maros

Schwimmer und andere Hindernisse suchen, das kriege ich hin. Mein Plan also: Ich helfe dem Wahrschauer. Doch weil das Schiff 2000 Tonnen Mineralöl geladen hat, darf ich aus Sicherheitsgründen nicht nach vorn zum Bug.

Bleibt also nur das Steuerhaus. Ich bin zwar im Besitz eines gültigen Führerscheins für (kleine) Motorboote, und den Weg nach Birsfelden kenne ich gut (sich verfahren ist eher schwierig). Ein 110 Meter langes Schiff ist aber eine ganz andere Geschichte. Aus verständlichen Gründen ist im Steuerhaus daher nur Zuschauen erlaubt. Damit darf ich aber dort immerhin genau gleich viel machen wie der Kapitän des Schiffes.

Das Kommando hat Lotse David Engasser. Er war früher selbst als Kapitän auf Europas Wasserstrassen unterwegs. Nun steuert er den Tanker hoch konzentriert durch Basel.

Die Strecke ist anspruchsvoll wegen der Mittleren Brücke, des Nadelöhrs. Hier muss alles passen. Das Steuerhaus wird zudem kurz vor der historischen Brücke noch um ein gutes Stück heruntergefahren, was die Übersicht nicht eben verbessert.

Die Mittlere Brücke ist die Engstelle auf dem Rhein. Aus dem Steuerhaus eines grossen Kahns ist die Sicht hier extrem eingeschränkt. Foto: Kostas Maros

Der zweite Grund für die Anwesenheit des ortskundigen Profis ist das Rheinknie selbst. Das führt zu starken Fliehkräften in der lang gezogenen Biegung, die der Fluss hier macht, insbesondere bei der Talfahrt. Ein so grosses Schiff fährt zwar nicht besonders schnell. An dieser Stelle sind es gerade mal 8 bis 14 Knoten über Grund, das sind ungefähr 15 bis 25 Kilometer pro Stunde. Doch die grosse, träge Masse drückt den Stahlkoloss trotzdem nach aussen.

Deswegen ist eine kritische Stelle bei der Bergfahrt die Passage kurz nach der Wettsteinbrücke. Hier ist der Bug mitunter nur noch rund 10 Meter vom Ufer entfernt, während das Steuerhaus erst die Brücke passiert. Gleichzeitig steht die Sonne noch tief und reflektiert unangenehm auf der Wasseroberfläche. Jetzt einen Schwimmer, ein kleines Pünktchen im Wasser, im Gegenlicht zu entdecken, ist unheimlich schwierig.

In der Linkskurve nach der Wettsteinbrücke nähert sich das Schiff dem Ufer bis auf wenige Meter. Foto: Kostas Maros

Engasser lässt sich nichts anmerken. Er hat den Rhein mit seinem Blick schon weit voraus gescannt, nimmt damit den Kurs des Schiffs immer einige Hundert Meter vorweg. Kein Wunder, denn eine Kollision mit einem Objekt oder einem Schwimmer, der sich nur kurz vor dem Schiff befindet, könnte er ohnehin nicht mehr verhindern.

Das Einzige, was er dann noch tun kann, ist die Maschine kurz auf Leerlauf zu stellen, um die Sogwirkung im Fall eines Kontakts zu reduzieren und um zu verhindern, dass der Schwimmer unter das Schiff zur Schiffsschraube gezogen wird.

Renaturierung verengt den Platz für Schwimmer

Aus dem Quartier wird immer wieder Kritik laut, die Schiffe würden näher am Grossbasler Ufer fahren, seit vor einigen Jahren die Schifffahrtsrinne ausgebaggert wurde. Dem widerspricht Lotsenchef Leisenberg. «Die Schifffahrtsrinne ist immer noch an der genau gleichen Stelle.» Weil aber der Aushub zum Zweck der Renaturierung in Ufernähe aufgeschüttet worden sei, könne der Eindruck entstehen, dass die Schiffe näher dran seien – und dass für Schwimmer weniger Platz bestehe.

Während unserer Fahrt am Vormittag sehen wir an dieser Stelle nur einen Schwimmer. Wobei das ein wenig schönfärberisch ist. Es sind die geübten Lotsen, die den Mann längst im Blick haben, während ich selbst noch eine ganze Weile benötige, bis ich ihn im Wasser entdecke. Der Schwimmer lässt sich vom bergfahrenden Kahn nicht aus der Ruhe bringen. Er ist allerdings auch weit weg von der Gefahrenzone.

Schwimmerinnen und Schwimmer sind vom Schiff aus nur schwer zu erkennen. Auf diesem Bild sind zwei Schwimmer zu sehen. Finden Sie beide? Foto: Kostas Maros

Die Lotsen entspannen sich ein wenig, sobald das Rheinknie hinter uns liegt. Leisenberg erklärt, dass der Anker des Schiffes auf diesem Basler Rheinabschnitt wenig Nutzen bringt, weil er auf dem felsigen Untergrund an gewissen Stellen keinen Halt findet. Im Falle eines Motorschadens würden die Schiffsführer versuchen, das Schiff durch die enge Mittlere Brücke zu steuern – sofern die Ruderanlage noch funktioniert.

Zuletzt musste ein Lotse 2019 ein antriebsloses Schiff unter zwei Brücken durchmanövrieren, bevor es gesichert werden konnte. 2011 schrammte das Motorschiff Roma dank viel Geschick eines Lotsen an der Mittleren Brücke vorbei rheinabwärts. Erst danach warf die Mannschaft den Anker, worauf das Schiff auf Höhe der Kaserne zu stehen kam.

«Oberstes Ziel ist es, zu verhindern, dass ein Schiff quer an die Mittlere Brücke gespült wird und sich dort verkeilt», sagt Leisenberg. Dann werde es schnell gefährlich. Die Havarie der Corona zeigte dies im Herbst 1984 eindrücklich. Das mit Tonerde beladene Schiff wurde damals der Länge nach an die Mittlere Brücke gedrückt und blockierte während 17 Tagen die Schifffahrt auf dem Rhein. Verletzte gab es damals keine, dafür eine äusserst aufwendige Bergung.

Rheinpatrouille warnt Schwimmer

Weil insbesondere die Talfahrt wegen des langen Bremsweges und der grossen Schiffe eine erhöhte Gefahr für Schwimmerinnen und Schwimmer bedeutet, werden die Frachter und Tankschiffe in den Sommermonaten eskortiert: In der sogenannten Rheinpatrouille fährt jeweils ein Boot der Polizei, der Feuerwehr oder der Grenzwache den schwerfälligen Riesen voraus und warnt Schwimmer in der Schifffahrtsrinne vor der nahenden Gefahr.

Inzwischen ist unser Tankmotorschiff kurz vor der Schwarzwaldbrücke. Hier wechseln die Schiffe auf Linksverkehr. Der Grund liegt in der Strömung, die vom Kraftwerk Birsfelden herkommt: Grosse Schiffe, die aus dem Schleusenbecken zu Tal fahren, werden von der Strömung erfasst und am Birsköpfli entlang gedrückt. Sie haben an dieser Stelle keine Chance, noch vor der Schwarzwaldbrücke, die einen Mittelpfeiler hat, die Kleinbasler Seite des Rheins zu erreichen.

Einfahrt ins Schleusenbecken. Talfahrende Schiffe kreuzen hier auf der Steuerbordseite (rechts im Bild) und werden dann von der Strömung zu Tal gedrückt. Foto: Kostas Maros

Die Schleusenausfahrt ist deswegen stets ein Moment, bei dem die Lotsen angespannt sind. Die grossen Schiffe fahren dabei nahe an der Kai-Mauer des Schleusenbeckens in Richtung Schwarzwaldbrücke. Dahinter tummeln sich oft diverse Schwimmer vom nahen Birsköpfli. Für den Lotsen am Steuer sind sie nicht zu sehen. Und Spielraum für Manöver gibt es ebenfalls kaum.

Im Schleusenbecken endet die Pause des Kapitäns. Nun darf er wieder ans Steuer und muss fast zentimetergenau die enge Schleusenkammer treffen, die nur rund einen halben Meter breiter ist als das Schiff selbst. Zusammen mit den Lotsen gehen der Fotograf und ich hier von Bord. Während für uns Schluss ist, warten die Lotsen anschliessend auf den nächsten Einsatz. Sie begleiten mehrere Schiffe pro Tag zwischen Birsfelden und Basel.

Kaum Platz zwischen Schleuse und Schiff: Hier ist Präzision gefragt. Foto: Kostas Maros

Alexander Müller ist Ressortleiter Region. Er widmet sich mit Vorliebe verkehrspolitischen Themen, berichtet aber auch über vieles anderes, das die Region Basel bewegt. Mehr Infos @mueller_alex

