Vorläufig kein Cristella mehr – Für Quellen an der Oberfläche könnte es eng werden Die Firma Eptinger AG musste in Lostorf SO eine Quelle wegen Verunreinigung schliessen. Grund dafür ist letztlich die Trockenheit. Thomas Gubler

Eptinger-Marketingchefin Damaris Buchenhorner: «Mineralquellen nahe an der Oberfläche reagieren sensibler auf Umwelteinflüsse als solche in 400 bis 500 Meter Tiefe.» Foto: Dominik Plüss

Die Nachricht liess aufhorchen. Die Firma Eptinger AG musste, wie die bz in ihrer Donnerstagsausgabe berichtete, eine ihrer drei Quellen im solothurnischen Lostorf schliessen. Grund dafür ist eine Verunreinigung, die durch in die Quelle eindringendes und somit «fremdes» Wasser entstanden ist und so zu einer Veränderung des unter dem Namen Cristella vermarkteten Wassers geführt hat. Dieses Wasser ist zwar nicht verschmutzt, wäre als Trinkwasser weiter verwendbar, entspricht aber nicht mehr den Cristella-Kriterien. Die Quelle bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen. Ob sie jemals wieder zur Cristella-Produktion genutzt werden kann, ist derzeit offen. Cristella ist die Hausmarke von Denner.

Ungewiss ist nämlich, ob es sich beim Eindringen um ein einmaliges Ereignis handelt, oder ob das Problem für die Cristella-Quelle zum strukturellen werden könnte. Laut der Marketingchefin der Eptinger AG, Damaris Buchenhorner, ist die Verunreinigung nämlich «zu hundert Prozent auf umweltbedingte äussere Umstände zurückzuführen». Im Falle von Cristella handelt es sich nämlich nicht um eine tiefe Mineralquelle. Ihr Wasser fliesst aus einem rund 100 Meter langen, in den Berg hineinführenden Stollen frei heraus. «Und solche Quellen nahe der Oberfläche reagieren wesentlich sensibler auf Umwelteinflüsse, insbesondere natürlich auf Trockenheit, als Mineralquellen in 400 bis 500 Meter Tiefe», sagt Buchenhorner.

Problem der Trockenheit

So nennt sie im konkreten Fall als primäre Ursache für die Verunreinigung die starken Regenfälle im Frühling nach einer lange andauernden Trockenphase. Allerdings könnten Quellen in Oberflächennähe durch die zahlreichen Trockenjahre seit der Jahrtausendwende grundsätzlich unter Druck geraten. Die Böden trocknen aus, werden rissig und begünstigen so den Einlass von fremdem Wasser.

Die beiden andern Lostorfer Quellen, Cristallo und Saguaro (Lidl), sind vom Fremdwassereinbruch nicht betroffen. Bei ihnen handelt es sich um tiefe Mineralquellen, ähnlich derjenigen von Eptingen. Cristallo beispielsweise kommt aus 514 Meter Tiefe. «Diese Quellen sind viel robuster und vor Umwelteinflüssen besser geschützt», sagt Damaris Buchenhorner. Und laut der Marketingchefin der Eptinger AG sind die beiden Quellen Cristallo und Saguaro auch problemlos in der Lage, den Ausfall von Cristella wettzumachen.

Mineralwasser ist übrigens das Hauptgetränk der Schweizerinnen und Schweizer. Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei rund 110 Litern pro Jahr. Gut eine halbe Milliarde Liter wird in der Schweiz produziert.