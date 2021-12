Blick hinters Schaufenster – «Für mich beginnt Weihnachten schon im April» Die Chefdekorateurin des Coop City Pfauen an der Freien Strasse sagt, was die Feiertage für sie bedeuten – und verrät, wie man im Warenhaus ein Gefühlskino in Gang setzt. Martin Furrer

Erinnerungen an «stille Nacht, heilige Nacht»: Schaufenster des Coop City Pfauen an der Freien Strasse in Basel. Foto: Nicole Pont

Im Coop City Pfauen an der Freien Strasse liegt Schnee. Und das Schaufenster strahlt wie der Stern von Bethlehem. Der Schnee schmilzt nicht – trotz Temperaturen im Warenhaus, bei denen man fürchtet, die Wachskerzen in der Haushaltsabteilung könnten zu tropfen beginnen. Denn das Weiss ist ebenso künstlich wie die goldenen Lamettastreifen, die in der Vitrine glitzern. Dennoch weckt das Dekor Erinnerungen an eine idyllische, heile Weihnachtswelt, an «stille Nacht, heilige Nacht». Und schon lässt man sich beim Einkaufen von Emotionen leiten und weniger von Preisargumenten.