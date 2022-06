Die Emotionen der Autofreunde – Für manche ist Autofahren (fast) so gut wie Sex Der Basler ACS-Präsident nennt das Auto den «Inbegriff von Freiheit». Eine solche Liebe kennt bei einigen kaum Grenzen, wie die Forschung zeigt. Eine Glosse. Meinung Nina Jecker

Auf Tuchfühlung: Drei Männer am Genfer Autosalon. Foto: Thomas Burla

Wenn Andreas Dürr ein Auto betrachtet, sieht er nicht einfach Blech, Gummi und Sicherheitsglas. Der Präsident des Automobil-Clubs beider Basel erblickt dann offenbar etwas viel Grösseres. An der Generalversammlung des Automobil-Clubs im Pantheon in Muttenz sagte er diese Woche: Das Auto sei «der Inbegriff von Freiheit». Wobei «Inbegriff» bedeutet: die vollkommene, reinste, absolute Verkörperung von etwas. Diese ultimative Form von Freiheit darin zu sehen, jederzeit im eigenen Auto etwa zu Ikea fahren zu können, ist vielleicht etwas klein gedacht. Ziemlich sicher ist es aber ein Zeichen dafür, dass die Freiheit eines Menschen nicht in relevanten Bereichen eingeschränkt ist.