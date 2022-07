Aggressives Marketing an der WM – Für jedes Rennen gibt es ein neues Paar Superschuhe Die Farbe scheint wichtig, doch der Inhalt entscheidet: Nur wer mit unverbrauchten Spikes läuft, kann auch schnell sein. Doch sie bergen auch Gefahren. Monica Schneider

Pumas neue Superschuhe: Der Norweger Karsten Warholm startete in den 400-m-Hürden-Vorläufen mit einem Modell in Orange. Foto: Christian Petersen (Getty Images)

Noch immer sind sie unterwegs im WM-Village, die Athletinnen und Athleten mit ihrer Schuhschachtel unter dem Arm. Manchmal tragen sie auch zwei Boxen mit sich, und diese enthalten, womit sie noch bessere Zeiten erreichen sollen: die Superschuhe, welche die Sprinter erstmals an den Spielen in Tokio im vergangenen Jahr getragen haben. Damals resultierten in vielen Rennen Fabelzeiten, es war der Schritt in eine neue Ära. Der neuartige Schaum im vorderen Teil der Sohle soll die Energie nach dem Auftreten zurückgeben, die darin liegende Carbonplatte einen Katapulteffekt haben – damit der Speed maximal wird.

Mittlerweile verfügen praktisch alle über ein solches Modell, und alle haben herausgefunden, mit welcher Mischung sie am schnellsten sind: viel Schaum, wenig Schaum, gar kein Schaum und nur eine Carbonplatte. Und die Ausrüster haben Wünsche und treten deshalb ziemlich aggressiv auf. Sie konzentrieren sich auch nicht mehr nur auf die Sprinter, auch in den Sprungdisziplinen profitiert man beim Anlauf von mehr Geschwindigkeit.

Simon Ehammer mag das Weiche, Schwammige unter dem Fuss nicht. Er will den direkten Kontakt zum Boden.

Simon Ehammer beispielsweise trug auf dem Weg zu seiner Bronzemedaille im Weitsprung in der Qualifikation noch seinen mitgebrachten hellgelben Schuh, an den er sich gut gewöhnt hatte. Im Final aber war dieser plötzlich orange. Ausrüster Puma hatte ihn gebeten, im neuen Modell anzutreten: geschäumt, mit Platte. Doch damit kommt Ehammer nicht zurecht, er mag das Weiche, Schwammige unter dem Fuss nicht. Er will den direkten Kontakt zum Boden. Die Lösung war dann eine rein äusserliche: Der Appenzeller erhielt das alte Modell in der neuen Farbe.

Mimik, Hand- und Beinbewegung sind gleich, nur die Schuhe anders: Simon Ehammer in der Qualifikation. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Und Simon Ehammer im Final. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Ehammer ist keine Ausnahme, sondern die Regel – und Mujinga Kambundji ein spezieller Fall. Bereits in ihrem zweiten Rennen, dem Halbfinal über 100 m, trug sie ein anderes Paar Nike-Spikes als im Vorlauf – und im Final wieder neue. Mintgrün, fliederfarben, jedes Paar in anderer Farbe.

Mujinga Kambundji trägt im Vorlauf über 100 m die mintgrünen Spikes von Nike. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Für den Halbfinal hat sie die fliederfarbenen bekommen – und für den Final wieder neue. Foto: AFP

In den Rennen über 200 m hat sich das Gleiche wiederholt, die Überlegungen dahinter sind nicht nur marketingtechnische, sondern auch absichernde: Der Schuh soll seine volle Wirkung entfalten. Das tut ein neuer eher als ein gebrauchter. Die Carbonplatte soll keinen Schaden haben, der Schaum maximal elastisch sein. Das hilft der Athletin auch mental: Sie hat das Bestmögliche an den Füssen.

Ein ähnlicher Fall wie Ehammer ist allerdings Hürdensprinterin Ditaji Kambundji, die wie Noemi Zbären am Samstag (20.20 Schweizer Zeit) zum Vorlauf antritt. Sie wurde noch vor der WM mit einem Sprintschuh beliefert, der lediglich über eine Carbonplatte verfügte – ohne Schaum. Er stellte sich als zu hart heraus, Kambundji vermochte damit zwischen den Hürden nicht die nötige Frequenz aufzubauen. Sie kehrte zum alten Modell zurück, aber natürlich: in Orange.

Die Bedenken der Trainer

Auf dem Schuhbasar herrscht reges Marketingtreiben, doch die beiden Schweizer Sprinttrainer Adi Rothenbühler und Laurent Meuwly sehen auch ein Gefahrenpotenzial in diesen Schuhen. Man werde beobachten müssen, welche und wie gehäuft Verletzungen in nächster Zeit aufträten, sagen sie. Voraussetzung fürs Tragen der teilweise futuristisch anmutenden Teile sei eine gut ausgebildete Fussmuskulatur, zudem müssten die Sehnen geschmeidig sein, weil der Fussbogen beim Auftreffen auf der Bahn enorm strapaziert werde. Längst nicht alle verfügen über diese Eigenschaften, vor allem die jungen Athleten nicht.

