NLA-Aufsteiger Unihockey Basel Regio tritt am Mittwoch in der 3. Runde des Schweizer Cups beim Erstligisten Glattal Falcons an – angeführt von Patrick Mendelin (35), der mit seinem Crowdfunding-Projekt ein Erfolgserlebnis feiern konnte.

Wir sind mitten in der Vorbereitung und haben am vergangenen Wochenende ein Turnier mit drei Partien gespielt. Am Montag haben wir uns in der Theoriestunde auf diesen Gegner ein bisschen vorbereitet. Aber wir werden keine Ahnung haben, wie die Glattal Falcons spielen werden.

Sie haben in dieser Saison schon ein persönliches Erfolgserlebnis gefeiert. Per Crowdfunding haben Sie für Ihr Projekt «Go for Gold» an der Heim-WM 2022 in Zürich und Winterthur 11’600 Franken sammeln können – Ihr Ziel lag bei 10’000 Franken.

Ich wusste vor der Lancierung nicht, was ich erwarten soll. Natürlich hatte ich die Hoffnung, dass das Ziel von 10’000 Franken erreicht werden könnte – sonst hätte ich dieses Crowdfunding gar nicht gestartet. Nun freut es mich, dass es viele Personen gibt, die sich mit meinem Projekt identifizieren können und dieses für unterstützenswert halten. Das gibt mir zusätzliche Motivation für die nächsten Wochen und Monate.