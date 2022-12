Basels beste Eiskunstläuferin – Für ihren grossen Traum steht sie täglich um 5 Uhr auf Mit 16 Jahren ist Kimmy Repond das grosse Talent im Schweizer Eiskunstlauf. Am Wochenende will sie erstmals Schweizer Meisterin bei der Elite werden. Max Mäder

Kimmy Repond bereitet sich auf die Schweizer Meisterschaft vor. Foto: Pino Covino

Es ist sehr kalt und dunkel in der St.-Jakob-Arena. Aus den Lautsprechern hallt klassische Musik durch das leere Oval. Und inmitten dieser musikalisch untermalten Stille trainieren ein paar wenige Mädchen auf dem Eis.

Kimmy Repond sticht deutlich aus dieser Gruppe heraus. Es ist nicht zu übersehen, dass da die aktuell bestklassierte Schweizer Eiskunstläuferin an der Arbeit ist.

Bereits seit sechs Uhr früh ist sie auf dem Eis. In wenigen Minuten ist man beeindruckt vom Können von Repond. Die Bewegungen wirken gleichzeitig fliessend und präzise, die Kunststücke mühelos ausgeführt.

Danach grüsst dennoch ein normales, zurückhaltendes Mädchen. Kimmy Repond fragt etwas zögerlich, ob sie sich rasch etwas Warmes anziehen dürfe. Die Eishalle mag ein vertrautes Umfeld für die 16-Jährige sein, doch auch jahrelanges, frühmorgendliches Eiskunstlauf-Training macht nicht immun gegen die Kälte.

Von vier Schwestern ist sie als Zweitjüngste eine Nachzüglerin in der Familie. «Ich habe Eiskunstlauf angefangen, weil beide meiner Schwestern es bereits getan haben, und mit 13 Jahren habe ich mich dann voll darauf fokussiert, weil es mir am meisten Spass gemacht hat.» Die Schwestern Sidonie und Jérômie Repond waren selbst Eiskunstläuferinnen auf hohem Niveau, inzwischen ist auch die jüngste Schwester Caline dabei.

Sie will bis ganz nach oben

Es ist seit einiger Zeit klar, in welche Richtung Reponds Karriere gehen soll. «Meine erste Meisterschaft gewann ich mit zehn und seither jedes Jahr.» Bei den diesjährigen Junioren-Weltmeisterschaften war sie als Siebte beste Europäerin. Und das, obwohl sie noch zwei Wochen zuvor Covid hatte.

Auch der frühere Schweizer Spitzenläufer und jetzige Art-on-Ice-CEO Oliver Höner sieht viel Potenzial bei Kimmy Repond: «Körperliche Entwicklungen sind abzuwarten, um die höchsten und schwierigsten Sprünge zu meistern, doch Kimmy kann es an die europäische Spitze schaffen.»

Aktuell ist sie bereits die Nummer 30 der Welt. An diesem Wochenende ist sie allerdings ganz auf nationale Meriten fokussiert: Ihre Ambition ist es, die Schweizer Meisterschaft in Chur zu gewinnen. «Druck verspüre ich keinen, doch die Meisterschaft ist sehr wichtig, denn ich möchte an die Europameisterschaften gehen können. Und dafür muss ich unter die ersten drei kommen.» Ihre Leistungen in den kommenden Wettbewerben bestimmen zudem, ob sie sich gegen die aktuelle Schweizer Meisterin Alexia Paganini als WM-Kandidatin durchsetzen kann.

Solche Ziele erfordern ein grosses Mass an Disziplin, Zeit und Unterstützung. Repond ist froh um die Mithilfe, die sie von ihrer Familie erhält. «Ich trainiere zu 50 Prozent mit meiner Schwester, sie ist mir eine grosse Hilfe. Es ist etwas sehr Besonderes, innerhalb der Familie so arbeiten zu können. Jérômie war immer für mich da. Als wir mit dem Ex-Trainer Probleme hatten, ist sie trotz ihres Studiums eingesprungen.»

Das Ziel ist klar: Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand. Foto: Pino Covino

Doch auch Kimmy Repond hat viel Zeit und Mühe in den Eiskunstlauf zu stecken. Jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen ist etwas, zu dem die wenigsten Teenager freiwillig bereit sind. Hinzu kommt noch, dass sie neben ihren Zielen im Eiskunstlauf die Schule abschliessen möchte. «Ich habe jeweils das achte und neunte sowie das zehnte und elfte Schuljahr in einem Jahr gemacht.» Läuft es nach Plan, macht sie im kommenden Mai die Matura und kann sich danach ganz auf den Sport fokussieren. Denn eines ist gewiss: Die besten Eiskunstläuferinnen sind von 15 Jahren an im Profisport unterwegs. Repond wäre also in einem Alter, um noch mehr in den Leistungssport zu investieren.

Der grosse Auftritt auf Instagram

Eine solch ambitionierte Lebensweise passt zum Charakter, den Repond im Gespräch offenbart. Sie spricht klar und überlegt von ihren Visionen und beeindruckt mit ihrer Geradlinigkeit. Dies bedeutet allerdings keinesfalls, dass sie nicht die kreative Seite des Sports in vollen Zügen geniesst. «Ich werde vor grossen Turnieren ein bisschen nervös, so, wie alle es tun, doch ich verspüre weniger Angst, sondern Vorfreude. Je grösser das Turnier, desto mehr freue ich mich darüber.»

Auch neben dem Eis muss sich eine Spitzenathletin heutzutage eine Plattform aufbauen. Mit 160’000 Followern auf Instagram hat Repond mehr Fans als so mancher Profi. Auch wenn sie in der Vergangenheit schon Videos von sich hochgeladen hat, möchte die Baslerin ihren Inhalt online auf der sportlichen Ebene behalten. «Ich will keine Influencerin sein, aber ich zeige gerne, was ich in meinem Sport kann.»

Können tut Kimmy Repond bereits jetzt schon sehr viel. Unterstützt wird sie neu auch vom Kanton Basel-Stadt, wo sie ins «Team Basel4Olympia» aufgenommen worden ist. Der Weg ist aber noch lang, um sich 2026 einen Traum zu erfüllen: Dann finden in Mailand und Cortina d’Ampezzo die Olympischen Winterspiele statt. Ein sportliches Highlight, bei dem Kimmy Repond für die Schweiz über das Eis gleiten möchte.



Fehler gefunden?Jetzt melden.