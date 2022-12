Meryl Marty im Porträt – Für ihre Leidenschaft würde sie auch durch den Dreck kriechen In der SRF-Serie «Die Beschatter» überzeugte die Basler Schauspielerin als draufgängerische Agotha. Wer ist die Person hinter der Figur? Julia Konstantinidis

Im Film verkörpert Meryl Marty die draufgängerische Agotha (links), privat ist sie eher zurückhaltend. Fotos: SRF/Pascal Mora; Dominik Plüss

Agotha lässt nicht locker: Sie will den Mörder ihrer Mutter finden, und wenns sein muss, im Alleingang. Dieselbe Hartnäckigkeit der Serienfigur aus der SRF-Serie «Die Beschatter» legt Meryl Marty an den Tag, wenn es um die Verwirklichung ihres Traums geht. Die Baslerin, welche die taffe junge Frau in der Fernsehproduktion spielt, hat nicht auf besorgte Stimmen gehört und trotz Warnungen vor dem brotlosen Beruf den Weg als Schauspielerin eingeschlagen.