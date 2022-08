Abo Das grosse Schwingen-Abc Von A wie Alpenraudis bis Z wie Zwilch

Am Freitag beginnt in Pratteln das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest. Erwartet werden an drei Tagen über 300’000 Besucher, es ist der grösste Sportanlass der Schweiz – ein Einblick in den Nationalsport.