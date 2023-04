Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Für Hitz gibts einen Kopftreffer, für Males und Augustin eine Pause Der FC Basel unterliegt Luzern 0:2. Genügend sind in diesem Vergleich nur wenige Basler. Dominic Willimann Linus Schauffert

FCB-Goalie Marwin Hitz wehrt diesen Versuch von Dejan Sorgic aus kurzer Distanz mit dem Kopf ab. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Marwin Hitz: 5

Die Basler Nummer 1 hat an diesem Sonntagnachmittag weitaus mehr zu tun als am Donnerstag in Nizza. Und Hitz macht seine Sache gut. Mutig, wie er sich nach 43 Minuten in den Abschluss von Sorgic wirft – und dabei voll am Kopf getroffen wird. Zuvor braucht es seine ganzen 194 Zentimeter, um die Luzerner Schüsse über die Querlatte zu lenken. Auch nach dem Rückstand sind seine Qualitäten gefragt – etwa, als er Dräger stoppt (73.). Seinetwegen hat Rotblau die Partie gewiss nicht verloren.