Wegweisendes Urteil – Für Hausfrauen wird es ungemütlich Mütter haben nach einer Scheidung nicht mehr automatisch das Recht auf persönlichen Unterhalt. Das Bundesgericht verschärft seine Praxis erneut – und definiert die Ehe neu.

Bettina Weber

Das Ende einer Ehe ist traurig genug, und damit es kein böses Erwachen wegen des Unterhalts gibt, bleiben beide besser von Anfang an finanziell eigenständig. Foto: Getty Images/iStockphoto

Über 10’000 Franken Unterhalt sollte er jeden Monat an seine Ex-Frau bezahlen. Plus 4800 Franken an Wohnkosten sowie, kurioses Detail, 350 Franken für die Hausratversicherung. Und das die nächsten sechs Jahre lang, bis die gemeinsame Tochter 2027 die Oberstufe abgeschlossen hätte.