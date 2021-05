Covid-Zertifikat – Für Getestete wird es ungleich mühsamer als für Geimpfte Restaurants sollen Impf- oder Testzertifikate verlangen dürfen. Der Vorschlag des Bundesrats birgt Schwierigkeiten für solche, die sich nicht impfen lassen wollen oder können. Fabian Fellmann , Rita Flubacher

Die Maske im Kino ablegen – das Covid-Zertifikat macht es wieder möglich. Doch die Kinobetreiber sind skeptisch. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Nun könnte das Covid-Zertifikat plötzlich auch für den Restaurantbesuch nötig werden: Wirte sollen die Möglichkeit erhalten, nur noch Geimpfte, Getestete und Genese einzulassen. Der Bundesrat hat viele überrumpelt, als er am Mittwoch diese Pläne vorstellte. In der roten Zone mit hohem Ansteckungsrisiko wird das Zertifikat obligatorisch, etwa bei Grossveranstaltungen und in Diskotheken. Restaurants, Bars und Fitnesscenter in der orangen Zone können das Zertifikat verlangen, im Gegenzug dürfen sie auf Schutzkonzepte wie Abstand, Masken und Plexiglas verzichten.