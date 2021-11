Impfwoche in beiden Basel – Für frisch Geimpfte gibts in Baselland Freibier

Im Kampf gegen nächste Corona-Welle – Impfen soll cool werden – Basel will Jugendliche vom Piks überzeugen Noch immer haben sich viele Junge nicht impfen lassen. Deshalb wird für die nationale Impfwoche eine Werbekampagne für rund 340’000 Franken lanciert. Robin Rickenbacher

Der Stadtkanton will Jugendliche für eine Impfung begeistern. Foto: Marc Dahinden/Symbolbild

Aditotoro hat einen feschen Pilzhaarschnitt. Und über 150’000 Follower auf Youtube. Dem Basler Kantonsarzt Thomas Steffen folgen auf Twitter knapp 1000 Personen. «Das muss man neidlos anerkennen», sagt Steffen. Es ist die Antwort auf die Frage, warum der Kanton mit dem 22-jährigen Influencer für die Impfung wirbt und nicht etwa mit Politikern. Oder mit Steffen.

Denn der Kanton Basel-Stadt will die Jugendlichen für eine Impfung begeistern. Die Bevölkerungsgruppe, die man bislang am wenigsten zum Impfen bewegen konnte, wie Regierungsrat Lukas Engelberger sagt. Von den 25’000 Jugendlichen sei nur knapp die Hälfte geimpft.

Deshalb hat man die nationale Impfwoche, die am Montag beginnt, zum Anlass für eine umfangreiche Werbekampagne genommen. Neben Aditotoro nennen viele weitere junge Menschen in kurzen Clips und Statements die Gründe, wieso sie sich für eine Impfung entschieden haben. Ihre Worte werden auf den sozialen Medien ausgestrahlt und auf Plakate und Prospekte gedruckt. Diese werden im öffentlichen Raum, in Schulen und Trams eingesetzt.

Grösseres Impfangebot

«Die Jugendlichen sind stark von ihrem Umfeld beeinflusst», sagt Kantonsapothekerin Esther Ammann. «Es muss cool sein, sich impfen zu lassen.» Die Hoffnung ist, dass sich die Jungen von Gleichaltrigen überzeugen lassen. Das Motto der Impfwoche lautet denn auch: «S isch Impfwuche – kunnsch au?»

Zudem wird das bereits bestehende Impfangebot angepasst. Der Impfbus ist bis 12. November im Einsatz, verschiedene Apotheken und Arztpraxen bieten Walk-in-Tage an, und im Tropeninstitut kann man sich am 9. November mit Johnson&Johnson impfen lassen. Alles ohne Anmeldung. Auch das Basler Impfzentrum hat länger geöffnet.

Rund 340’000 Franken kostet die Kampagne, davon soll der Bund den Grossteil zahlen. Dieser Aufwand lohnt sich, sind die Behörden überzeugt. Denn auch wenn es nun mehr Geld kostet, die Leute zur Impfung zu bewegen, wäre «ein Scheitern viel teurer», wie Engelberger sagt.

Regierungsrat Lukas Engelberger stellt die Basler Medienkampagne mit Aditotoro vor, der im Hintergrund zu sehen ist. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Engelbergers Botschaft ist klar: «Jede Impfung zählt. Und wir sind überzeugt, Menschen in Basel zu finden, die sich noch impfen lassen wollen.» Modellrechnungen zufolge sparen 150 Impfungen einen Eintritt auf die Intensivstation ein. Geimpfte übertrügen das Virus zudem sechsmal weniger als Ungeimpfte, auch in den Spitälern befänden sich zehnmal mehr ungeimpfte denn geimpfte Personen.

«Man muss sich bewusst sein: Der Herbst kann holprig werden», sagt Steffen. Es sei dies die letzte Chance vor dem Winter, noch einmal Gegensteuer zu geben. Wie viele Impfungen es noch benötigt, kann Steffen nicht beziffern. Vielmehr sagt er: «Es gibt keine Impfrate, die uns aus der Pandemie bringt. Es geht darum, von der akuten in eine langsame Phase überzugehen.» Das Virus werde wohl noch lange präsent sein, aber irgendwann nicht mehr grosse Belastung sein, sondern Alltag werden.

Fahrt mit dem Impfschiff

Um die Impfquote zu erhöhen, hat Basel-Stadt auch zu unkonventionelleren Mitteln gegriffen. Gemeinsam mit dem Baselbiet organisiert der Kanton ein Impfschiff, das am 14. November über den Rhein fährt. Neben der Impfung wird auf dem Schiff im Freien Verpflegung angeboten, und ein Mitarbeiter von Basel Tourismus erzählt Interessantes über die Stadt.

Baselland geht dabei noch weiter: Am 12. November veranstaltet der Kanton im Impfzentrum Mitte in Muttenz eine Impfnacht. Bis 2 Uhr morgens werden den Besuchern Essen und Getränke aufgetischt, ein DJ sorgt zudem für Musik. Wie Rolf Wirz von der Gesundheitsdirektion auf Anfrage sagt, wird auch Alkohol ausgeschenkt – Bier, Wein und Glühwein. «Jeder Impfwillige erhält zwei Jetons für je ein Getränk», so Wirz. Speis und Trank werden mit Festbänken und einer Theke im Freien angeboten, da natürlich keine Zertifikatspflicht eingesetzt werden kann. Ob ein Bier die Jugendlichen dazu bewegen kann, nachts ins Impfzentrum zu pilgern? Wirz: «Es ist einen Versuch wert. Wir werden sehen.»

Robin Rickenbacher ist Redaktor der Basler Zeitung.

