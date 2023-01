Frauen erhielten 2020 im Schnitt knapp 19’000 Franken weniger Rente als Männer. Der Gender Pension Gap beträgt in der Schweiz also fast 35 Prozent. Die Altersvorsorgelücke entsteht jedoch nicht in der AHV. Frauen und Männer haben eine ausgeglichene AHV-Rente von maximal 2450 Franken im Monat – sie allein reicht aber nicht zum Leben.