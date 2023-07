Elton Johns letztes Tour-Konzert – «Für euch zu spielen war mein Lebensinhalt» Die Poplegende hat sich in Stockholm von seinen Fans verabschiedet. Das Publikum reiste aus der ganzen Welt an.

Sichtlich bewegt: Elton John verabschiedet sich in Stockholm von seinen Fans. Foto: Keystone

Pop-Legende Elton John hat am Samstagabend in Stockholm das letzte Konzert seiner Abschiedstournee gegeben. «Für euch zu spielen war mein Lebensinhalt – ihr wart einfach grossartig», sagte der britische Sänger zu seinem Publikum, das aus der ganzen Welt angereist war, um in der Tele2 Arena in der schwedischen Hauptstadt den krönenden Abschluss einer rund 50-jährigen Tour-Geschichte mitzuerleben.

Der 76-Jährige setzte sich kurz nach 20 Uhr ans Klavier und begann seine Abschiedsvorstellung mit einem seiner populärsten Stücke, «Bennie and the Jets». Danach folgten «Philadelphia Freedom» und «I Guess that’s why They Call it the Blues». Der Sänger trug einen mit Strass besetzten Frack und eine klobige Brille mit rot getönten Gläsern.

Mehr als zwei Stunden lang gab er einen Hit nach dem anderen zum Besten und dankte zwischendurch seinen Musikern, die ihn teilweise seit 40 Jahren begleiteten. Als «I’m Still Standing» erklang, erhoben sich die rund 30’000 Zuschauer in der Arena.

Elton John hatte seine letzte Tour Anfang 2018 angekündigt. Unter anderem wegen Corona-bedingter Verschiebungen ging sie erst jetzt, fünf Jahre später, zu Ende. Sein mutmasslich letztes grosses Konzert in seiner Heimat hatte er bereits Ende Juni beim legendären Glastonbury-Festival gegeben.

Mit mehr als 300 Millionen verkauften Alben ist Elton John einer der erfolgreichsten Popmusiker aller Zeiten. Er hatte unzählige Hits wie «Your Song», «Rocket Man», «Don’t Go Breaking my Heart» und «Candle in the Wind» und begeisterte seine Fans ausser mit seiner Stimme und seinem Klavierspiel auch mit seinen schrillen Outfits. Vollkommen zur Ruhe setzen will sich John aber offenbar nicht: Für den Herbst hat er ein neues Album angekündigt.

Das wars – aber noch nicht ganz: Elton John will weiter Musik machen. Foto: Keystone

AFP

