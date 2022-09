Baselland kritisiert Maturitätsreform – Für Englisch und für weniger Grundlagenfächer Die Baselbieter Regierung verlangt eine Verschiebung der gymnasialen Maturitätsreform. Die unterbreiteten Vorschläge überzeugten nicht. Thomas Dähler

Massive Kritik an der Maturitätsreform: Die Baselbieter Regierung will keine Verwässerung der gymnasialen Maturität. Foto: Archiv Tamedia

«Eine Maturität ohne Englisch ist nicht zukunftsfähig», schreibt die Baselbieter Regierung in ihrer Vernehmlassungsantwort an den Bund und an die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). Sie lehnt zentrale Neuerungen der geplanten gymnasialen Maturitätsreform ab und verlangt deren Verschiebung. Der Zeitgewinn soll für alternative Vorschläge verwendet werden. Baselland gehört zu jenen Kantonen, die eine hohe Abschlussquote an den Hochschulen verbuchen.