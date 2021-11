Bei Basler Tech-Start-ups – Für einen Tag Forscherin sein Zum 10-Jahr-Jubiläum öffnete der Technologiepark Basel seine Türen und bot einen spannenden Blick hinter die Kulissen. Dorothea Gängel

Kinder mischen die Zutaten für ein Coolpad unter Anleitung von Nina Ryser, CEO Technologiepark Basel. Foto: Lucia Hunziker

Schwarze und weisse Luftballons weisen den Weg zum Tag der offenen Tür des Technologieparks Basel. Mit der Gründung im Jahr 2011 setzte sich der Kanton Basel-Stadt das Ziel, technologieorientierte Start-ups in Basel anzusiedeln und zu fördern. Neben flexiblen Büroräumen zu günstigen Mietkonditionen besteht das Angebot aus voll eingerichteten Laboren, einem zentralen Empfangs- und Postdienst sowie gemeinsamen Sitzungszimmern und einem Auditorium.

Aufgrund der unerwartet hohen Nachfrage geriet man schnell an die Kapazitätsgrenze. Nach zwei Erweiterungsphasen umfasst der Park heute eine Fläche von 6700 Quadratmetern. «Da von privater Seite kaum Flächen für Technologie-Start-ups zur Verfügung gestellt wurden, hat der Kanton damals den Technologiepark gegründet», so Kaspar Sutter, Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt und einer der zahlreichen Besucher.

Neben Führungen durch die Räumlichkeiten in Deutsch und Englisch sowie einer Ausstellung zur Entstehungsgeschichte waren die drei extra eingerichteten Versuchsstationen die Hauptattraktionen. Hier konnten vor allem die Kleinen unter den stolzen Blicken ihrer Eltern so spannende Experimente wie die Extraktion der DNA einer Banane oder die Herstellung eines Coolpads durchführen. «Meine Tochter hat sich schon immer sehr für die Forschung interessiert, und hier bekommt sie die Möglichkeit, einmal ein echtes Labor zu sehen und mit Forschern zu reden», so ein Besucher.

«Ich habe mir im Technologiepark ein virtuelles Unternehmen eingerichtet und arbeite von hier aus mit wenigen, aber sehr guten Leuten europaweit zusammen.» Alexander Bausch, CEO der Kinarus AG

Heute arbeiten im Technologiepark 260 Personen mit über 40 Nationalitäten. Die Nachfrage nach freien Flächen übersteigt bereits das Angebot. «Es gibt eine Warteliste», so Nina Ryser-Iten, CEO des Technologieparks. «Aber wir achten darauf, frei gewordene Flächen zunächst an unsere Mieter im Haus mit Expansionswünschen zu vergeben, bevor wir neue Mieter annehmen.»

«Es ist unglaublich wertvoll, als Start-up einen Platz zu finden, an dem man sich unter besten Bedingungen und ohne grosse Fixkosten auf seine Forschung fokussieren kann», so Andreas Meyer, CEO und Gründer der FGen GmbH, einer der Mieter. Vor zehn Jahren als Spin-off an der ETH Zürich entstanden, beschäftigt das Unternehmen mittlerweile 20 Mitarbeiter.

Drei der vier Gründer von Artidis mit dem Prototyp zur Brustkrebsfrüherkennung: Marija Plodinec, Philipp Oertle und Marko Loparic. Foto: Lucia Hunziker

Alexander Bausch, CEO der Kinarus AG, eines pharmazeutischen Unternehmens mit Wirkstoffen in der klinischen Phase, hat bereits den Börsengang vor Augen. Mit 20 Jahren Berufserfahrung bei Roche gehört er hier eher zu den «alten Hasen». «Ich habe mir im Technologiepark ein virtuelles Unternehmen eingerichtet und arbeite von hier aus mit einigen wenigen, aber sehr guten Leuten europaweit zusammen.» Dabei geniesst er vor allem das «universitäre Ambiente».

Zum Schluss werfen wir noch einen Blick in das Labor der Artidis AG. Mit grossem Stolz zeigen uns die vier Gründer um CEO Marija Plodinec ihren Prototyp eines Gerätes, das die bange Frage «Brustkrebs: ja oder nein?» innerhalb von nur drei Stunden beantworten kann.

250 Besucherinnen und Besucher lockte der Tag der offenen Tür in den Technologiepark. Das zeigt, von welch grossem Interesse dieser Ort ist – nicht nur für Start-ups, sondern auch für die Öffentlichkeit. Und für Basel.

