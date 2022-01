50 Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts – Für ein Steuersystem, das Frauen nicht benachteiligt Über alle Parteigrenzen hinweg fordern Frauen eine Besteuerung, die vom Zivilstand unabhängig ist: mit der Volksinitiative zur Einführung der Individualbesteuerung. Thomas Dähler

Wenn es um Frauenanliegen bei den Steuern geht, ziehen SP-Ständerätin Eva Herzog und der Arbeitgeberverband am gleichen Strick. Foto: Nicole Pont

Wenn SP-Ständerätin Eva Herzog zusammen mit der Präsidentin der FDP Frauen Schweiz auftritt – und dies erst noch an einer Medienkonferenz des Arbeitgeberverbandes –, muss das einen triftigen Grund haben. Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher und die Basler Ständerätin verbindet das gemeinsame Anliegen, dass die Frauen nicht mehr länger Opfer eines antiquierten Steuersystems bleiben. Die Individualbesteuerung soll dafür sorgen, dass Frauen in Zukunft auf eigenen Beinen stehen können.

Frauen, ob verheiratet oder nicht, müssten ihre Ausbildung nutzen können und in der Lage sein, eigenständig vorzusorgen, sagte Herzog am Montag in Basel vor den Medien. «Das heutige Besteuerungsmodell für Ehepaare basiert im Grunde immer noch auf einem Familienbild des letzten Jahrhunderts, wonach der Mann als Versorger der Familie einer Arbeitstätigkeit nachgeht und für das Haushaltseinkommen zuständig ist, während die Mutter zu Hause zu den Kindern schaut», sagte Herzog. Die Folge dieses Systems sei, dass zwar 80 Prozent der Frauen arbeiteten, dies aber meistens nur mit kleinen Pensen.