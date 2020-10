Miriam Locher, Sie werden am Wochenende mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zur neuen Präsidentin der SP Baselland gewählt. Sie wechseln damit vom Fraktionspräsidium ins Parteipräsidium. Was veranlasst Sie zu diesem Wechsel?

Ich habe seinerzeit das Fraktionspräsidium übernommen, als die SP in der Opposition war. In dieser Zeit habe ich sehr viel lernen können. Jetzt ist die Partei in einer neuen Rolle, und es steht ein Wechsel im

Parteipräsidium an. Das Parteipräsidium ist für mich eine Gelegenheit, weiterhin Verantwortung in der Partei zu übernehmen und ihr etwas von dem zurückzugeben, was ich dank ihr gelernt habe. Denn um echten Gestaltungsspielraum im Baselbiet zu erlangen, braucht es noch viel Arbeit. Trotzdem habe ich mir den Entscheid für die Kandidatur nicht leicht gemacht.