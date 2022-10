Naturschutztag in Kaiseraugst – Für Echsen, Obst und Schwalbennester Zusammen mit dem örtlichen Natur- und Vogelschutzverein lädt die Gemeinde Kaiseraugst die Bevölkerung ein, beim Unterhalt der Naturschutzgebiete mitzuhelfen. Linus Schauffert

Die Echsenmauer auf der Bösen Sulz wird am Naturschutztag von Unkraut befreit. Foto: Paul Füglistaller

Wie jedes Jahr wird in Kaiseraugst auch heuer ein Herbstmorgen dem Naturschutz gewidmet. Die anstehende Arbeit ist vielseitig – die Beteiligung der Bevölkerung allerdings oft nur gering.

Am Samstag, den 8. Oktober, lädt die Gemeinde zusammen mit dem Natur- und Vogelschutzverein Kaiseraugst (NVVK) ein, die örtlichen Naturschutzgebiete und Biotope zu pflegen. Dazu gehören unter anderem Mäharbeiten am Hardweiher, das Freimachen der Echsenmauern auf der Bösen Sulz oder das Apfelschütteln auf der Lienerthalde.

«Die Lienerthalde ist der letzte Hochstamm-Obstgarten in Kaiseraugst», erklärt Paul Füglistaller, Präsident des NVVK. Auf den 2,5 Hektaren baue man Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschgen und Nüsse an, und jeden Sommer würden drei Rinder vom Ormalinger Hofgut Farnsburg auf die Halde gebracht, um zu grasen.

Chilbi in Kaiseraugst

«Die am Samstag auf der Lienerthalde gesammelten Äpfel werden schliesslich für unseren Stand an der Chilbi verwendet, wo wir vor Ort Most pressen», sagt Füglistaller. Die Kaiseraugster Chilbi findet nur eine Woche nach dem Naturschutztag, am 15. und 16. Oktober, statt.

Auch wenn es sich beim Naturschutztag um einen Gemeindeanlass handelt, sei das Interesse der Kaiseraugster Bevölkerung relativ gering. «Wir erwarten jeweils zwischen 20 und 30 Leuten, die mit anpacken», sagt Füglistaller. Die meisten davon seien Vereinsmitglieder – etwa 5 Externe könne man erwarten.

Dafür beteiligt sich aber die Feuerwehr an den Arbeiten am Naturschutztag. Sie rückt aus, um die Schwalbennester und die darunterliegenden Kotbretter zu säubern. Start der Arbeiten ist um 9.15 Uhr beim Schulhaus Dorf, das Ende um 12 Uhr. Anschliessend wird den Helfenden ein Mittagessen offeriert.

