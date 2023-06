Jugendliche spielen Schach – Für dieses Turnier in Therwil war ein Anmeldestopp nötig Am Sonntag findet in Therwil das 41. Jugend-Teamturnier mit rund 250 Teilnehmenden statt. Schon Wochen vor Anmeldeschluss war der Anlass ausgebucht. Lea Buser

Nachdem das Jugend-Teamturnier zwei Jahre lang online stattfinden musste, konnten sich die Schachbegeisterten 2022 wieder in der Mehrzweckhalle in Therwil zusammenfinden. Foto: Schachclub Therwil

Wer sich kurz vor Anmeldeschluss noch für das Jugend-Teamturnier des Schachclubs Therwil anmelden wollte, kam dieses Jahr zu spät: Bereits Wochen davor sei der Anlass überbucht gewesen, sagt OK-Präsident Werner Müller.

Mit rund 250 teilnehmenden Kindern verzeichne man an der 41. Ausführung eine Rekordbeteiligung. Am Sonntag werden sich in der Mehrzweckhalle in Therwil 85 Mannschaften à je drei Kinder miteinander messen.

Das seien rund fünf Teams mehr als in den letzten Jahren; «ohne frühzeitigen Anmeldestopp wäre man womöglich auf hundert oder gar noch mehr Mannschaften gekommen», sagt Werner Müller. Doch die Ressourcen – sowohl das Raumangebot in der Mehrzweckhalle Therwil als auch die limitierte Zahl der Helfenden – würden eine solche Menge an Teilnehmenden nicht zulassen, erklärt der OK-Präsident.

Gespielt wird in den drei Kategorien U-18, U-13 und U-10, eine Clubzugehörigkeit ist nicht nötig. Das Turnier ist also auch für Einsteigerinnen und Einsteiger geeignet, gerade auch deswegen ziehe es viele Teilnehmende aus der ganzen Schweiz und dem Dreiländereck an.

Bei den Teilnehmenden in der Kategorie U-18 herrschte am Jugend-Teamturnier 2022 Konzentration. Foto: Schachclub Therwil

Durch die Corona-Pandemie erlebte Schach einen Boom. Dass sich der Sport auch bei den Jugendlichen in der Region an Beliebtheit erfreut, zeigte sich an den Swiss Young Masters in Basel – ein Turnier, das Schweizer Talenten ermöglicht, um internationale Normen zu spielen. (Lesen Sie auch: Wird Basel wieder zu einer Schachstadt?)

Der Schachclub Therwil mit über 90 aktiven Mitgliedern von 6- bis über 80-Jährigen feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Steigt denn auch bei den jungen Therwilerinnen und Therwilern die Schachbegeisterung? «Ich habe den Eindruck, ja», sagt Müller, «in unserem Verein gibt es etwa 30 Jugendliche mehr als sonst.»

Weltrekord in Muttenz

Gerade Schulschachvereine seien sehr beliebt. Einerseits bei den Kindern, die spielen können, anderseits bei den Eltern, welche das Angebot für ihren Nachwuchs in Anspruch nehmen.

Ein ehemaliger Junior des Schachclubs Therwil setzt sich seit einigen Jahren in dieser Sache ein: Peter Hug gründete im Jahr 2015 einen der mittlerweile grössten Vereine der Schweiz, Die Schulschachprofis.

Mit sieben Ablegern ist die Schachschule in der Region stark vertreten. So erreichte man in Muttenz gar einen Weltrekord für den grössten Schachkurs: 1459 Kinder lernten gemeinsam die Regeln und Grundzüge des uralten Brettspiels.

