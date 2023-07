«They Cloned Tyrone» mit Jamie Foxx – Für diesen Film gelten eigene Regeln Ein Film wie ein Jenga-Turm: Die Science-Fiction-Komödie «They Cloned Tyrone» ist das unvorhersehbare Regiedebüt von Juel Taylor. Sofia Glasl

Konstrukt aus Neo-Blaxploitation, Science-Fiction, Mystery-Thriller und Action-Komödie : Teyonah Parris, Jamie Foxx und John Boyega in «They Cloned Tyrone». Foto: Netflix

Der Dealer Tyrone schreckt aus dem Schlaf hoch und schüttelt einen absurden Traum ab. Darin hatte er einen Wettbewerber in seinem Revier ertappt und diesem deshalb ein Bein gebrochen. Sein Konkurrent machte daraufhin kurzen Prozess und erschoss Tyrone aus einem fahrenden Wagen heraus. Für Afroamerikaner ist dieses alltägliche Drama ein kollektives Trauma, eine tausendfache Wiederholung in den Medien.

Für Tyrone unterscheidet sich dieser Albtraum kaum von der Realität, und er stellt bald fest, dass er tatsächlich tot ist: Einer seiner Gläubiger fällt kreischend aus allen Wolken, als er vor dessen Tür steht, um Schulden einzutreiben. Slick Charles ist aber abgebrühter Zuhälter genug, um Tyrone gemeinsam mit der Sexarbeiterin Yo-Yo dabei zu helfen, dieses Mysterium aufzudecken – und damit seine Schulden anderweitig zu begleichen.

Wie kann Tyrone am Vorabend kugeldurchlöchert in seinem Auto gelegen haben, aber heute unversehrt aus dem Bett springen und sich an nichts erinnern?

Unvorhersehbares Debüt: Regisseur Juel Taylor (r.) mit seinen Stars John Boyega und Teyonah Parris bei einer Premiere im Juni. Der Film zählt auf Netflix momentan zu den meistgesehen in der Schweiz. Foto: Getty Images

Drehbuchautor und Regisseur Juel Taylor lässt seinen Antihelden mit der goldenen Kauleiste und dem finsteren Blick zunächst im Dunkeln. Dem Publikum aber verrät er schon im Titel, zwinker, zwinker: «They Cloned Tyrone.» Der Dealer ist ein Klon, und die Frage ist nicht wie, sondern weshalb Tyrone wieder auferstehen musste. Das wäre Stoff genug für eine grimmige Dystopie über Rassismus. Kurz sieht es auch so aus, als ob Taylor ganz im Sinn von Jordan Peeles modernem Horror-Klassiker «Get Out» (2017) Gesellschaftskritik in Science-Fiction verpackt hat.

Doch er lässt sein Regiedebüt schnell in etwas völlig Unvorhersehbares kippen. Das fängt bei dem wie eine Versuchsanordnung abgeschotteten Viertel mit dem künstlichen Namen an, in dem sich all das abspielt: The Glen, das Tal.

Irgendetwas stimmt nicht in dieser Nachbarschaft, deren Bewohner allesamt aussehen, als seien sie mit der Zeitmaschine aus den Siebzigern in eine unspezifische Zukunft mit Klapphandys gebeamt worden. Allen voran der extravagante Slick Charles, der mit seiner Afro-Tolle in knalligen Polyesteranzügen und pelzbesetzten Ledermänteln durchs Viertel stolziert, als wäre er dessen ungekrönter König.

Jamie Foxx hat sichtlich Spass an den flamboyanten Auftritten und liefert sich mit Teyonah Parris als Foxy-Brown-Verschnitt Yo-Yo regelrechte Duelle in Sachen Attitüde. Kein Wunder also, dass die beiden wie einem Blaxploitation-Film entsprungen aussehen, als sie mit Tyrone das geheime Labor aufspüren, in dem seine Klone gezüchtet werden. Das liegt dann – wie sollte es anders sein in einem solch absurden Genre-Mix – unter einer Kirche, in der tagsüber noch wild gegospelt wurde. Zugang: ein Aufzug unterhalb des Altars.

Statt mit Fahrstuhlmusik überbrücken Yo-Yo und Slick Charles die angespannte Stille mit einem eigenen Groove, um dann mit Tyrone in cooler Agentenformation aus dem Lift zu springen. Nur John Boyega rollt als Tyrone kurz mit den Augen, als fühlte er sich an seine Rolle in «Star Wars: Das Erwachen der Macht» (2015) erinnert, nur dass er nun die Laserkanone gegen eine Gangsterknarre eintauschen musste und das Gefühl hat, mit zwei Clowns unterwegs zu sein. Die scheinen allerdings kurz vergessen zu haben, dass sie eine aberwitzige Verschwörung gegen die schwarze Community aufklären sollen.

Juel Taylor behandelt all diese Versatzstücke aus der Filmgeschichte und dem Image seiner Stars wie Bauklötze, die er zu einer dauerkippelnden Konstruktion aus Genre-Schnipseln und Gesellschaftskritik auftürmt. Dieses Konstrukt aus Neo-Blaxploitation, Science-Fiction, Mystery-Thriller und Action-Komödie müsste eigentlich jeden Moment in sich zusammenfallen. Aber zum Glück gelten im Film andere Regeln.

