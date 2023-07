Cillian Murphy spielt Oppenheimer – Für diese Rolle konnte es nur einen geben Cillian Murphy spielt den weltberühmten Physiker Robert Oppenheimer im neuen Film von Christopher Nolan. Auf ihm lasten grosse Erwartungen. Carolin Gasteiger

Ihn hatte Regisseur Christopher Nolan schon beim Schreiben des Drehbuchs für die Hauptrolle in «Oppenheimer» im Kopf: Cillian Murphy. Foto: Keystone

Es ist kein Hollywoodstar, der derzeit in vielen Städten unter der Hutkrempe vom Filmplakat guckt. Was insofern verwundert, als er nicht irgendeinen Film bewirbt, sondern eines der beiden Kinogrossereignisse des Jahres. «Oppenheimer», der neue Film des Oscarpreisträgers Christopher Nolan, tritt von diesem Donnerstag an gegen «Barbie» an. Und bei dem Mann, der den amerikanischen Physiker und berühmtesten Geheimnisträger der Welt spielt, wissen viele nicht einmal, wie man ihn genau ausspricht.