Kunst in den Büros der Regierungsräte – Für diese Bilder schlagen ihre Herzen Wie haben Basels Departementsvorsteherinnen und -vorsteher ihren Arbeitsplatz künstlerisch eingerichtet? Die «Basler Zeitung» hat sich bei den Sieben umgesehen. Dominik Heitz

Die BaZ hat die Basler Regierungsrätinnen und Regierungsräte in ihren Büros besucht und sie – wie hier Esther Keller – mit ihrem Lieblingsbild abgelichtet. Foto: Dominik Plüss

Bilder kommen. Und Bilder gehen. Das hat kürzlich das Bau- und Verkehrsdepartement erfahren, als es gegen 300 gemalte Werke aus seiner in den 1930er-Jahren begonnenen Sammlung in der Voltahalle öffentlich verkaufte. Bilder, die einst in Büros des Departements hingen und dann in einem Depot verschwanden.

War unter den angebotenen Gemälden vielleicht ein Werk darunter, das Alt-Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels in seinem Büro hängen hatte? Wir wissen es nicht.

Dafür wollten wir wissen, wie die aktuellen Regierungsrätinnen und Regierungsräte ihre Büros künstlerisch eingerichtet haben. Was gefällt Esther Keller, Stephanie Eymann und Tanja Soland? Wofür haben sich Beat Jans und Kaspar Sutter entschieden? Und für welche Kunstwerke schlägt das Herz von Lukas Engelberger und Conradin Cramer?