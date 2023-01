Basler Fasnacht 2023 – Für die Vorfasnachtsveranstaltungen zeichnet sich ein Rekordjahr ab Der Vorverkauf läuft bei den meisten Veranstaltern sehr gut – das Fasnachtshuus und der Källerstraich sind sogar ausverkauft. Eine Übersicht. Andrea Schuhmacher

An diesem Wochenende ist es so weit: Die ersten Vorfasnachtsveranstaltungen feiern ihre Premieren. Und wie die BaZ weiss, sind die Baslerinnen und Basler so richtig in Fasnachtsstimmung. Die meisten Veranstalter melden sehr gute Verkaufszahlen – bei einigen sind die Tickets bereits allesamt ausverkauft. Hier eine kurze Übersicht zur Vorfasnacht 2023 in chronologischer Reihenfolge: