In Bedrängnis: russische Einheiten in der Region Charkiw. Foto: Viktor Antonyuk (Imago)

Zwei Zahlen geben Auskunft über das wogende Kriegsgeschehen in der Ukraine: Auch nach dem Rückzug russischer Truppen aus der Gegend um Charkiw sind noch 20 Prozent des Landes besetzt; die Truppenstärke der ukrainischen Kräfte soll beim Sturm über die russischen Linien achtmal so gross gewesen sein wie die der Invasoren. Beide Informationen fügen sich zu einer klaren Botschaft: Die Ukraine muss noch lange auf ihre Befreiung warten, und am Ende entscheidet die militärische Überlegenheit, die sich an der Grösse der Streitkräfte und an ihrer Ausrüstung bemisst.

Gerade das militärische Kräfteverhältnis hat sich in den letzten Wochen zugunsten der Ukraine verschoben. Die über Monate hinausgezögerte Lieferung moderner Waffen aus dem Westen hat nun tatsächlich zur Wende beigetragen. Die gezielten Angriffe auf die Nachschublager der russischen Streitkräfte mithilfe von Drohnen und dem US-Raketenwerfer Himars hat die überdehnte Invasionstruppe empfindlich geschwächt. Dazu kommen die demoralisierenden Angriffe auf russische Basen auf der Krim, auf Treibstofflager und Nachschubknotenpunkte. Stimmen die Verlustzahlen der russischen Angreifer nur ansatzweise, dann zeigt sich nun die Auswirkung auf eine personell ausgedünnten Truppe, die Schwierigkeiten bei Rekrutierung und Organisation zu haben scheint.

Die Ukraine ist zu gross und zu stark, um einfach so besiegt zu werden

Umgekehrt wächst mit jedem Kriegstag die Motivation der ukrainischen Verteidiger, die Schwächen jetzt auszunutzen und den psychologischen Vorteil in einen dauerhaften militärischen Erfolg zu wenden. Taktisch geschickt konzentrierte sich die politische Debatte in Kiew auf die Rückeroberung der Gebiete an der südlichen Front, was die russische Invasionsarmee prompt zu einer Vernachlässigung des Nordens verleitete. Nach dem schnellen Abwehrerfolg der ersten Kriegstage ist dies nun der zweite Beleg, dass eine moderne Kriegsführung mit dem konzentrierten Einsatz der wenigen Waffen und einer Mischung aus Partisanentaktik mit moderner Einsatzplanung Erfolg haben kann.

Aber wird dieser Erfolg von Dauer sein? Die Spekulationsberichterstattung über den Vorstoss der Ukraine ist ja auch der Tatsache geschuldet, dass dieser Krieg im Kern weiter nach archaischem Muster verläuft: Zu wenige Soldaten kämpfen mit schlechter Ausrüstung entlang einer überdehnten Front. Die Ukraine ist zu stark und zu gross, um militärisch besiegt werden zu können; sie ist aber auch zu schwach, um die Invasoren abzuschrecken und zu einem vollständigen Rückzug zu drängen.

Natürlich flammt jetzt die Debatte über Waffenlieferungen mit neuer Wucht auf

Dennoch erlaubt der Überraschungserfolg der Ukraine zum ersten Mal einen Blick auf politische Szenarien hin zu einem Kriegsende: Natürlich wird der grossflächige Rückzug einen Schock in der russischen Führung auslösen, die – nach alter Sitte – das Militär und seine Führungsschwächen schuldig sprechen wird. Wieder einmal wird sichtbar, wie weit militärische Realität und politische Wahrnehmung in Russland auseinanderliegen.



Diese durch Kommandoversagen, Arroganz und bewusste Lügengebilde erzeugte Scheinrealität bildet ja nur einen Teil des russischen Spiegelzimmers, in dem sich die vermeintlichen Wahrheiten unendlich oft brechen, überschneiden und verzerren. Die grösste Gefahr für den Kreml liegt darin, dass nun die Spiegel zerbersten und selbst die beste Propaganda die Schweinwelt nicht mehr aufrecht erhalten kann.



Wir der Krieg nicht durch politische Einsicht oder die Implosion des Systems in Moskau gestoppt, dann kann er nur durch eine ausreichende starke Abschreckungskraft der Ukraine beendet werden. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass nun die Debatte um Waffenlieferung wieder an Bedeutung gewinnt. Kriege werden nur beendet, indem sie unführbar und vor allem ungewinnbar werden. Das hat nach aller Erfahrung mit den Mitteln der Abschreckung noch immer am besten funktioniert.

Fehler gefunden?Jetzt melden.