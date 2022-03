Interview mit russischem Geheimdienstexperten – «Für die russische Armee ist das fatal» Andrej Soldatow macht Putins Strategie für die russischen Probleme in der Ukraine verantwortlich. Er erklärt das Versagen der Geheimdienste und sagt, wer die neue Macht in Moskau ist. Sonja Zekri

Ein ukrainischer Soldat steht mit einer Panzerabwehrwaffe vor einem zerstörten russischen Militärtransporter. Foto: AFP

Wer Russlands Geheimdienste verstehen will und das heißt: Wer Russland verstehen will, der landet rasch bei Andrej Soldatow. Als Investigativjournalist hat er in Medien wie der «Nowaja Gaseta» veröffentlicht, zusammen mit Irina Borogan Bücher über die Macht des Inlandsgeheimdienstes FSB geschrieben (»The New Nobility») und er betreibt die Informationsplattform agentura.ru. Vor wenigen Tagen meldeten Soldatow und Borogan Bemerkenswertes: Sergej Beseda, Chef der FSB-Auslandsabteilung, und sein Stellvertreter stünden unter Hausarrest, schreiben die beiden. Was das bedeutet und welche Verschiebungen sich dahinter verbergen, erklärt Soldatow im Videotelefonat aus London.