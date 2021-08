Evakuierung aus Afghanistan – Für die Rettung aus Kabul bleiben nur noch Stunden Joe Biden hält den 31. August als Termin für den endgültigen Abzug fest. Das bedeutet, dass die Alliierten ihre Flugzeuge und Soldaten sogar noch früher ausfliegen müssen. Daniel Brössler, Paul-Anton Krüger und Mike Szymanski

Sie haben es geschafft, aber nichts geht mehr: Ein US-Transportflugzeug des Typs C-17 Globemaster III kurz vor dem Abflug. Foto: AFP

Es ist eine Frage, von deren Beantwortung für manche Leben und Tod abhängt: Wann ist Schluss mit den Flügen? Überall wird diese Frage nun gestellt, in Kabul, in Berlin, London, Paris, seit dem virtuellen Treffen der G-7, als US-Präsident Joe Biden den anderen Staats- und Regierungschefs verklickerte, dass am kommenden Dienstag wirklich Schluss sei. Am 31. August soll das letzte US-Flugzeug vom Hamid Karzai International Airport in Kabul abheben, und die beispiellose Rettungsaktion für Zehntausende Menschen wird beendet sein – egal, wie viele noch am Flughafen ausharren und hoffen. Westliche Ausländer, ihre einheimischen Helfer, die Ortskräfte oder auch Afghanen und Afghaninnen, die sich zum Beispiel für die Belange von Frauen eingesetzt haben, für Menschenrechte. Sie alle müssen fürchten, Opfer von Repressalien der militant-islamistischen Taliban zu werden.