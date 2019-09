Für die Liebe ein Leben zurücklassen

Das Leben im Ausland empfinden viele als bereichernd. Mehrere Jahre eine andere Kultur zu verstehen und eine Fremdsprache zu lernen, weitet den Horizont. Forscher haben festgestellt, dass Menschen, die einer grösseren Vielfalt kultureller Einflüsse ausgesetzt sind, kreativer und stärker in der Lösung von Problemen sind. In vielen Unternehmen gilt ein Auslandsposten zudem als Karriereschritt, weshalb viele eine Zeit lang als sogenannte Expatriates, kurz Expats, in anderen Ländern arbeiten. Die Stelle im Ausland bedeutet für den, der sie antritt, oft eine neue Herausforderung. Er gewinnt Kompetenzen und Selbstbewusstsein. Der mitreisende Partner dagegen gibt zunächst mal viel auf: den eigenen Job, die Freunde – und vor allem seine Selbstbestimmung.

Die Expatmamas

«Dinge, die ich an Deutschland vermisse», listet Lisa D. 2016 in einem Blog-Beitrag auf. Sie sitzt am Computer in ihrem Haus mit grünem Garten in Mexiko City und schreibt über ihre Sehnsucht nach einem ganz normalen Bummel durch den Drogeriemarkt, nach deutscher Zuverlässigkeit, aber auch nach ihrem alten Selbstvertrauen. Ohne Sprachkenntnisse sind plötzlich sogar Anrufe beim Kinderarzt eine Herausforderung. Bore-out nennt sie, was sie in Mexiko erlebte: Das Wortspiel aus Burn-out und dem englischen Wort boredom, Langeweile, beschreibt das zermürbende Gefühl, keine Aufgabe zu haben, im goldenen Käfig gefangen zu sein.

«Ich kannte niemanden und hatte keine Ahnung, wie ich mit Neugeborenem hier jemanden kennenlerne.»Jonna Struwe, Gründerin Expatmamas

In Deutschland hat die studierte Sozialpädagogin einen Job und die Kinder gestemmt. Nun halfen ihr eine Nanny und eine Haushaltshilfe. «Ich war noch nicht mal eine richtige Hausfrau, auch da war ich überflüssig», erinnert sie sich. Bis sie ein Fernstudium begonnen hat, fehlte ihr etwas, sagt D. am Telefon. «Es gibt bestimmt Mütter, denen das reicht, mit den Kindern alleine zu sein, aber mir reichte es nicht.»

Die meisten Partner durchleben irgendwann eine Sinnkrise, weiss Jonna Struwe. Manche gerieten nur selten, etwa bei einem Glas Rotwein ins Grübeln, andere haderten über Monate mit der Entscheidung. Die promovierte Politikwissenschaftlerin fühlte sich 2005 in einem kleinen Dorf zwischen Birmingham und London einsam und gründete das Netzwerk Expatmamas, wo Hunderte mitreisende Partner ihre Fragen loswerden oder sich einfach von Anekdoten anderer trösten lassen. Bis zum Umzug nach England hatte sie in einer Unternehmensberatung gearbeitet. Jetzt sass sie mit neugeborenem Baby in England auf dem Land fest. «Ich kannte niemanden und hatte keine Ahnung, wie ich mit Neugeborenem hier jemanden kennenlerne», sagt die 46-Jährige heute.

«Anfangs hat man nur sich»: Politikwissenschaftlerin Jonna Struwe. Foto: Paige Morrison & Kin

Der Anfang war auch als Paar schwer: Jeder versuchte, in seinem Alltag zu bestehen, was viel Energie und Aufmerksamkeit kostete. Manchmal blieb wenig füreinander übrig. «Wie soll man dann noch zu zweit etwas unternehmen, wenn man kein soziales Umfeld hat und niemanden, der auf die Kinder aufpasst?» Allerdings schweisste die Situation das Paar auch zusammen. «Anfangs hat man ja nur sich», sagt Struwe. Als mitreisender Partner sei man gezwungen, selbstlos zu sein, dabei hält Struwe das für kein gutes Motiv, um dem Partner ins Ausland zu folgen. Jeder sollte sich selbst verwirklichen können. Trotzdem ist sie vor Kurzem wieder mitgegangen, als die Firma ihren Mann erneut ins Ausland schickte, diesmal nach Atlanta, USA: «Wenn der andere jahrelang auf diese Gelegenheit wartet, kann man nicht sagen: Mach das nicht.»