Rettung im letzten Moment – Für die Konzertfabrik Z7 in Pratteln zeichnet sich eine Lösung ab Gute Nachrichten für Metalheads: Die Gäste des Z7 dürfen ihr Auto ab Mai auf dem Parkdeck des Grüssen-Centers parkieren. Damit steht das legendäre Konzertlokal nicht mehr kurz vor dem Aus. Katrin Hauser

Metalheads nehmen gern einmal ein paar Stunden Autofahrt in Kauf, um im Z7 Bands spielen zu hören. Nur müssen sie ihre Autos auch irgendwo abstellen können. Foto: Z7

Es ist eine Rettung im letzten Moment: Für das Z7 zeichnet sich endlich eine Lösung ab.

Gleichzeitig sollte das Z7 dringend saniert werden. Doch niemand investiert Geld in ein Lokal, dessen Zukunft ungewiss ist. Obwohl das Parkplatzproblem schon länger bekannt war – auch im Einwohnerrat von Pratteln – und sich immer weiter zuspitzte, liess sich einfach keine Lösung finden. Das Ende des Z7 und damit auch der Metal Dayz in Pratteln war in den letzten Monaten nicht mehr nur eine Option – es stand so gut wie fest. Ende Jahr sollte die letzte Party steigen.