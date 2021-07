Marco Chiudinelli am Birseck-Cup – Für die Finalpartie mit der Mutter bleibt keine Zeit Marco Chiudinelli bleibt ein Tennisreisender: Nach dem Gastspiel beim beliebten Arlesheimer Traditionsturnier ist der einstige ATP-Profi zu einem seiner Camps nach Halle gereist Thomas Wirz

Marco Chiudinelli bewies, dass er noch gut mit dem Schläger umgehen kann – wie damals an den Swiss Indoors. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Lange hat es gedauert, bis Marco Chiudinelli den Weg zurück auf die Plätze des TC Arlesheim gefunden hat. Genau genommen, 30 Jahre. Als Zehnjähriger bestritt er am Schwimmbadweg einst den Bambino Bären Cup, den Vorgänger des heutigen Birseck-Juniorencups. Im Tableau, in dem auch ein gewisser Roger Federer figurierte (und im Halbfinal ausschied), brachte es der damalige Fussballjunior des FC Basel bis in den Final, den er jedoch gegen Enzo Aresta verlor.

Jetzt, drei Dekaden später und vier Jahre nach seinem Rücktritt als bestandener Tennisprofi, machte der Baselbieter dem Traditionsturnier wieder seine Aufwartung. Allerdings startete er «nur» in den Doppelkonkurrenzen Männer-Doppel und Mixed. Derweil er mit dem R7-klassierten Henry Bisang im stark besetzten Herrendoppel in der zweiten Runde ausschied, würde er im Mixed mit Mutter Reni eigentlich im Final stehen.

Doch weil die einstige Nummer 52 der Welt seit gestern auf den Plätzen des deutschen Rasenmekkas Halle eines seiner mehrtägigen Tenniscamps leitet, wird es nichts mit dem ersten Turniersieg für die Paarung Chiudinelli/Chiudinelli. «Schade, aber es hat trotzdem Spass gemacht, wieder einmal richtig um Punkte zu spielen», meinte der 39-Jährige zu den ersten Matcheinsätzen seit längerem.

Das letzte Einzel absolvierte der Swiss-Indoors-Halbfinalist von 2009 (knappe Niederlage gegen Federer) vor einem Jahr in Zermatt. Dort bestritt er an einem nationalen Eliteturnier die Qualifikation und überliess nach dem 6:0, 6:1-Startsieg über einen R4-Klassierten seinen Platz – ebenfalls aufgrund eines anstehenden Camps – jemand anderem.

Vom Profi zum Unternehmer

Die Frage, welches aktuelle Spielniveau im Einzel er sich denn noch zutraue, bringt den Daviscup-Gewinner von 2014 nicht wirklich in Verlegenheit: «Ich denke, ich bin ein ganz ordentliches R3, so bin ich ja im Moment klassiert.» Sagt er und schmunzelt. Etwas ernster fügt er an, dass er im Winter mehrere Interclubtrainings mit N4- bis R3-klassierten Old-Boys-Junioren durchgeführt und da den Ball meist ganz gut getroffen habe. Dass aber physisch mehrere Matchs hintereinander derzeit vielleicht zum Problem würden.

Vermisst der einstige beste OB-Clubkollege von Federer die Auftritte in den Tennisarenen der Welt inzwischen nicht doch ein bisschen? Chiudinelli verneint. Der Rücktritt aufgrund körperlicher Probleme sei 2017 wohl im richtigen Moment erfolgt. Und sein jetziges Leben sei anders, aber doch auch ganz spannend. Im Fokus steht da weiterhin der Sport mit der gelben Filzkugel.

Die langjährige Nummer 3 der Schweiz ist selbstständiger Unternehmer und verdient die Brötchen derzeit in erster Linie mit der Organisation und Durchführung von Tenniscamps. Unter dem Markennamen MCamps betreut der mehrfache ATP-Turniersieger an ausgewählten Orten Spieler und Spielerinnen, die Neues dazulernen wollen. Speziell sind dabei ein ausgewähltes und teilweise prominentes Trainerteam, das individuelle Programm für jeden Einzelnen sowie die seriöse Vorbereitung und Nachbearbeitung. Der einst starke Aufschläger erklärt dazu: «Für das persönliche Feedback an alle Teilnehmer wende ich nach dem Camp-Abschluss zuweilen bis zu einer ganzen Woche auf.»

Auf der eigenen Website bietet Chiudinelli zudem weitere Dienstleistungen wie Auftritte oder Referate an Firmen-Events, die Begleitung von Clubjubiläen und Festanlässen oder etwa das Schreiben von Sportkolumnen an. Die Tenniscamps bezeichnet Chiudinelli allerdings als sein derzeitiges Hauptstandbein.

