Eröffnung des Spielplatzes Schlossfelsen in Münchenstein – «Für die Entwicklung der Kinder essenziell» Münchenstein macht seine Spielplätze attraktiver. Das Element Wasser spielt eine gewichtige Rolle. Daniel Aenishänslin

Mit der Aktivierung der Wasserpumpen wurde der neu gestaltete Spielplatz Schlossfelsen offiziell eröffnet. Foto: PD

Den Kindern gefällt er offenbar, der neu gestaltete Spielplatz Schlossfelsen. An der Eröffnung von vergangenem Samstag hantierten sie unermüdlich an den Wasserpumpen, dem Wasserspiel und anderen neuen Spielgeräten. Der Wasserlauf mit seinen Wasserpumpen sowie mehrere Spiel- und Stauelemente sind zentral. Ausserdem wurde der Spielplatz Schlossfelsen mit zwei Schaukeln und einem Balancier-Parcours aufgewertet. Auch an neue Sitzgelegenheiten wurde gedacht. «Das freie Spielen ist für die Entwicklung der Kinder essenziell», sagte die Münchensteiner Gemeindepräsidentin Jeanne Locher-Polier.

Der neu gestalteten Spielplatz Schlossfelsen ist ein wichtiges Element im Sport- und Freizeitanlagenkonzept der Gemeinde. Freiräume wie Spielplätze, Fussball- und Freizeitanlagen sollen hochwertig und abwechslungsreich entwickelt werden. Auf dem Programm steht nun der Neubau eines Spielplatzes bei der Sportanlage Au bis Ende April. Im Gebiet Mühlematt wird der Teufelsgrabenbach aufgewertet. Er soll für Kinder erleb- und bespielbar gemacht werden.

