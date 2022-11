Nach öffentlichem Unmut – Für die elf Basler Fischergalgen sieht es wieder besser aus Die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) stellte den Verbleib von elf Fischergalgen am Basler Rheinufer in einem Bericht infrage. Das löste viel Ärger aus. Nun präzisiert sie. Katrin Hauser

Nun doch nicht gefährdet? Die Fischergalgen zwischen Wettstein- und Schwarzwaldbrücke erfahren viel Solidarität – auch aus der lokalen Politik. Foto: Nicole Pont

Zwölf Basler Politikerinnen und Politiker von links bis rechts haben in den letzten Tagen einiges an Unmut auf sich gezogen. Sie haben innerhalb der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) einen Bericht abgesegnet, der den Verbleib von elf Basler Fischergalgen am unteren Rheinufer infrage stellt. (Jemand der dreizehnköpfigen Kommission hat sich enthalten.)