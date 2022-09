Milizsystem in der Krise – «Für die Demokratie ist das ein Problem» Miriam Bucher, Leiterin der Baselbieter Stabstelle Gemeinden, macht sich Sorgen um die Lücken in den Gemeinderäten. Dem kleinen Dorf Kilchberg droht deshalb der Entzug der Selbstverwaltung. Sebastian Schanzer

Die Baselbieter Gemeinde Kilchberg sucht verzweifelt nach Personen, die sich politisch engagieren wollen. Foto: Archiv

So einfach wäre es heute, in eine Exekutive einzusteigen und mit eigenen Ideen und Kompetenzen die Geschicke eines ganzen Dorfs zu steuern: In der 750-Seelen-Gemeinde Diepflingen sollte am Sonntag ein neues Mitglied in den Gemeinderat gewählt werden. Wie sich nach der Wahl zeigte, hätten lediglich 20 Stimmen für das absolute Mehr gereicht. Aber niemand kandidierte, folglich erreichte auch niemand das absolute Mehr. Ein ähnliches Bild zeigte sich am Sonntag in Kilchberg, Ormalingen, Oberdorf und Arisdorf.