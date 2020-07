Stadtjäger – Für die Ältesten einen Schoppen Basler setzten Johann Peter Hebel, dem Dichter von «z Basel an mim Rhy», ein Denkmal und verwirklichten zudem eine seiner wohltätigen Ideen. Dominik Heitz

Das Hebel-Denkmal vor der Peterskirche am Petersgraben. Foto: Dominik Heitz

Ein Jahr vor seinem Tod, als er längst von Krankheit und Unwohlsein gezeichnet war, meinte Johann Peter Hebel vorausschauend: «Ich werde in diesem Leben nimmer viele Rosen zu pflücken haben.» Am 22. September 1826 starb er. Und im Jahr 1899 wurde in Basel vor der Peterskirche ein Hebel-Denkmal eingeweiht. Die wenigen Rosen, die Hebel vielleicht noch zu pflücken gedachte, finden sich in einer steinernen Blumengirlande am Sockel, auf dem die Büste des alemannischen Dichters steht.

Zustande gekommen war das Denkmal auf Initiative der 1860, zum 100. Geburtstag von Hebel gegründeten Basler Hebelstiftung. 1862 hatte Professor Wilhelm Wackernagel selbstständig der Basler Kunstkommission vorgeschlagen, ein grosses Denkmal für den Dichter von «z Basel an mim Rhy» errichten zu lassen. Doch daraus wurde nichts. Erst als der Basler Sekundarlehrer Ferdinand Schwarz 1897 in einem Vortrag die Idee wieder aufs Tapet brachte, kam Bewegung in die Sache: Die Hebelstiftung setzte für das Denkmal-Projekt ein Komitee ein, wurde dabei von der Basler Regierung unterstützt und sammelte dafür Geld.

Der Entwurf des Hebel-Denkmals stammt vom Berner Bildhauer Max Leu. Die bronzene Büste fertigte – gemäss dem Modell des Künstlers –eine Giesserei in Paris an, während die Steinhauerarbeit das Atelier des Steinmetzen Jacques Gürtler vornahm. Der Germanist und Hebel-Forscher Albert Gessler schrieb damals: «Max Leu trug (…) ein echtes Bild des Dichters in seiner Seele und hat darum, in leichter Anlehnung an das porträtmässig Gegebene, mit genauer Festhaltung des Kostüms der Bilder, denjenigen Hebel gestaltet, den er als den wahren empfand und den auch wir als den echten und rechten empfinden: den freundlichen Wiesenthäler Dichter, dem aber in den Mundwinkeln der Schalk sitzt.»

Der Vorplatz der Peterskirche als Standort für das Hebel-Denkmal war bewusst gewählt. Denn Hebel wurde in dieser Kirche am 13. Mai 1760 auf die Vornamen seiner beiden Paten Johann und Peter getauft. Dazu diente der spätgotische Taufstein von 1513. Ausserdem war Hebel unweit der Peterskirche aufgewachsen: In der St.-Johanns-Vorstadt, heute im Haus Totentanz 2, wurde er geboren. Seine ersten Lebensjahre verbrachte er jeweils sommers in Basel, wo die Eltern Arbeit gefunden hatten, und winters im badischen Hausen, dem Heimatdorf von Hebels Mutter im Wiesental.

Hausen blieb denn auch neben Basel stets Hebels gedanklicher Fixpunkt. Deshalb hatte er einst auch den Wunsch geäussert, dass aus seinem Vermögen den ältesten Männern seines mütterlichen Heimatdorfes jeden Sonntag ein Schoppen Wein spendiert werden sollte. Doch der Bankrott seines Bankiers verhinderte dies. Die Basler Hebelstiftung nahm diesen Gedanken wieder auf: An ihrer Gründungsfeier sammelte sie Geld dafür und rief das seither alljährlich am Geburtstag des Dichters stattfindende «Hebelmähli» für die zwölf ältesten Männer in Hausen und den Bürgermeister ins Leben.