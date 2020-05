Corona-Schutzkonzept für Sexarbeit – «Für den Oralsex kann man die Maske für ein paar Minuten abnehmen» Die Prostituierte Anna* aus Basel hofft, dass der Bundesrat am Mittwoch das Ende des Arbeitsverbots für Sexarbeit ankündet. Das vom nationalen Zusammenschluss der Beratungsstellen für Sexarbeitende vorgestellte Schutzkonzept hält sie für umsetzbar. Dina Sambar

Szene aus der Vergangenheit. Momentan ist das Sexgewerbe aufgrund der Corona-Massnahmen stillgelegt (Symbolbild). Foto: Reto Oeschger

Der Aufruf von Anna* an ihre Freier klingt verzweifelt: «Jetzt brauche ich eure Hilfe. Wir dürfen seit dem 17. März nicht mehr arbeiten. Und es kommt kein Geld. Trotzdem muss ich die Miete und alle Rechnungen bezahlen, sonst stehe ich bald auf der Strasse.» Anna ist Prostituierte. Ihre Dienste bietet sie in einer Privatwohnung im Gundeli an. Eine zweite Wohnung stellt sie Arbeitskolleginnen zur Verfügung – oder besser stellte. In ihrem Aufruf schreibt sie in einem Nachtrag mit Nachdruck: «Achtung : Bitte respektiere, dass auch jetzt keine Treffen möglich sind. Wir halten uns an die Regeln.»