FC Basel in Florenz – Für den grossen Traum mit den Gedanken anderswo Der FCB kann in der Conference League Historisches schaffen. Positiv stimmen für den Halbfinal die jüngsten europäischen Auftritte – und dass die Liga-Ergebnisse für ein paar Tage ausgeblendet werden. Dominic Willimann

Konzentration auf den Halbfinal: Der FC Basel beim Abschlusstraining im Stadion Artemio Franchi. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Es ist ein ungewohntes Bild. Als der FC Basel am Mittwoch mit etwas Verspätung aus Basel in Richtung Florenz abhebt, ist der rotblaue Charter so gut besetzt wie nie zuvor in dieser Europacup-Saison. Mit ein Grund dafür sind die FCB-VIP-Supporter, die in grosser Zahl vertreten sind. Und ein anderer, dass selbst jene Akteure die Reise in die Toskana mittun, die zuletzt lange verletzt fehlten. Wie Arnau Comas. Oder wie der Captain, Fabian Frei.