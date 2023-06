An der Art mit Heiner Vischer – Für den Basler Sammler hängt man auch einen Miró schnell mal ab Der Basler Politiker und promovierte Biologe war bis 2021 Grossrat. Er lebt in Riehen, sammelt Kunst und stellt uns fünf seiner Favoriten der Art 23 vor. Markus Wüest , Kostas Maros Videos

Heiner Vischer neben der Holzskulptur «Cut Corners Column» von David Nash (Galerie Annely Juda Fine Art). Foto: Kostas Maros

Es ist aufschlussreich, was sich schon in den ersten paar Minuten an der Seite von Heiner Vischer (66) zuträgt. Bei der Galerie Annely Juda Fine Art darf er für unseren Rundgang eine Plastiktüte deponieren, bei der Galerie Thomas aus München bietet man ihm an, bei der Preisfindung eines Werkes, das ihm gefällt, «erfinderisch» zu sein, und bei der Schweizer Galerie Landau scheut man keinen Aufwand und holt den winterlichen Derain aus dem Depot und hängt ihn rasch an die Stelle eines schönen Miró. Dass dafür drei Nägel neu eingeschlagen werden müssen: kein Ding.

Heiner Vischer ist ein bekannter Sammler. Das merkt man rasch. Und er erzählt von einer Party, die er in seinem Haus in Riehen gegeben hat, jetzt, während der Art, mit vielen illustren Gästen. Welche Kostbarkeiten bei ihm daheim an den Wänden hängen, das dagegen will er nicht verraten. Diesbezüglich ist ihm Diskretion wichtig.

Auf jeden Fall hat der LDP-Politiker – der nach dem Rundgang an eine Kommissionssitzung nach Riehen eilen muss – fünf interessante Arbeiten für uns ausgesucht. Zwischen klassischer Moderne – Schiele, Jawlensky und Derain – auch Moderne: Nash und Olafur Eliasson.

Von Heiner Vischer ausgewählt: David Nash, «Three Red Columns: Deepcut», 2010. Video: Kostas Maros

Von Heiner Vischer ausgewählt: Alexej von Jawlensky, «Abstrakter Kopf: Schräge Augen», 1930, und vom gleichen Künstler «Still Life with Yellow Figure», 1912. Video: Kostas Maros

Von Heiner Vischer ausgewählt: Egon Schiele, «Seated Male Nude», 1917. Video: Kostas Maros

Von Heiner Vischer ausgewählt: André Derain, «Paysage de neige à Chatou», 1905. Video: Kostas Maros

Von Heiner Vischer ausgewählt: Olafur Eliasson, «The Listening Pluriverse Flare», 2022. Video: Kostas Maros

Markus Wüest ist Mitglied der Chefredaktion der BaZ. Er hat in Basel Geschichte studiert und arbeitet seit 1990 als Journalist und Redaktor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.