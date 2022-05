Auch David Degen lernt erst seit einem Jahr, was es heisst, den FC Basel zu führen. Foto: Georgios Kefalas / Keystone.

Die Luft ist raus. Das war in den vergangenen drei Partien offensichtlich, welche der FC Basel mehr schlecht als recht hinter sich brachte. 0:0, 1:1, 0:0 lauten die Resultate, die auf den noch erfolgloseren Auftritt beim 0:2 gegen den FC Zürich folgten. Wenn der FCB am Sonntag zum Saisonschluss wieder nicht gewinnt, dann wiederholt sich, wovon man glaubte, dass es so schnell nicht mehr vorkommt: Rotblau hätte dann fünf Meisterschaftsspiele in Folge ohne Sieg vorzuweisen – so wie in der Vorsaison im Frühjahr, als es im Club drunter und drüber ging, während der überforderte Trainer Ciriaco Sforza hiess.