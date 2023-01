Cheftrainer Tom Stauffer – Für das Wohl der Schweizer Skistars arbeitet er 18 Stunden am Tag Er hat keine Zeit für eine Familie, kann unbequem sein und galt als spezieller Frauenheld: Wer ist der Mann mit dem markanten Schnauz, von dem Legenden wie Lindsey Vonn schwärmen? Philipp Rindlisbacher Christian Pfander (Fotos)

Eigenwilliger Erfolgsgarant: Tom Stauffer hat die Schweizer Skifahrer zurück an die Spitze geführt. Foto: Christian Pfander

Tom Stauffer verbringt sein Leben im Hotel. Im Auto. Im Flugzeug. Auf der Skipiste. Nur daheim ist er selten. Vielleicht 100-mal pro Jahr schläft er im bernischen Unterlangenegg. Der Trainer der Schweizer Skifahrer ist ein Reisender, ein Nomade im Schnee, wie er sagt. 40’000 Autokilometer und gut 50’000 Flugmeilen sammeln sich jährlich an. Weltcuprennen hat er in den letzten neun Jahren gerade mal vier verpasst, einmal, weil er mit den Abfahrern im Training in Nordamerika weilte, das andere Mal, «weil sie mich wegen Corona weggesperrt haben».