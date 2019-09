Für das Schöpferische bleibt wenig übrig

Sonja Kuhn und Katrin Grögel, Co-Leiterinnen der Abteilung Kultur im Präsidialdepartement, haben also nicht allzu viel falsch machen können mit dem neuen Leitbild, das sie am Donnerstag vorgestellt haben, solange sie nur der Devise folgten: Warum etwas ändern, wenn es nicht kaputt ist? (If it ain’t broke, why fix it?)

Nur: Basel bietet nicht in erster Linie eine Kultur für möglichst viele, und wenn Grögel und Kuhn von «innovativer Vielfalt» reden, meinen sie doch eigentlich: Breitenwirkung. Orchester, Theater und – wenn auch in geringerem Masse – die Museen werden aber vor allem von einem älteren, eher distinguierten Publikum genutzt. Von einer starken Einbindung aller hier ansässigen Einwohnerinnen und Einwohner ist die Basler Staatskultur jedenfalls ein gutes Stück entfernt.

Wenn man schon in monatelanger Arbeit ein Leitbild erstellt, müssten mutigere Ideen mindestens in Erwägung gezogen werden

Sieht man sich bei einer Premiere im Theater Basel um, meint man im Silbersee zu schwimmen, wie das Kollegin Christine Richard diese Woche in dieser Zeitung so treffend formuliert hat. Mehrheitlich ergraute Herrschaften. Bei klassischen Konzerten ist es nicht anders. Das wird übrigens auch von den Zahlen gestützt, die im Anhang des Leitbildes zu finden sind: Die Hochkultur der Stadt, in die auch ein hoher Teil der staatlichen Gelder fliesst, wird zu einem grossen Teil von über 50-Jährigen genutzt.

Das ist nicht falsch und verdammenswert. Aber wenn man schon in monatelanger Arbeit ein Leitbild erstellt, müssten mutigere Ideen mindestens in Erwägung gezogen werden. 46 Prozent von 149 Millionen Franken fliessen in die Dienststellen der Abteilung – zu Deutsch: an die Angestellten in den Museen. 48,4 Prozent an die Institutionen. Sprich: Vor allem zum Theater und zum Sinfonieorchester. Das ist krass. Fast schon lächerliche 2,6 Prozent bleiben für die Projektförderung übrig.

Die Jungen protestieren

Das finden vor allem die Jungen und Jüngeren nicht toll. Sie protestieren (wenn auch noch nicht sehr laut). Sie verlangen eine andere Gewichtung. Verständlicherweise.

Man kann die Kritik an dieser Gelderverteilung aber auch unter einem anderen Aspekt als der Alt-Jung-Diskussion betrachten. Ist es nicht unglaublich viel Geld für das Bewahrende und erschreckend wenig für das Schöpferische?

Die Museumsstadt Basel orientiert sich – naturgemäss – an der Vergangenheit. Haben Museen so an sich. Artefakte, Gemälde, Objekte aus älterer oder jüngerer Vergangenheit werden bewundert. Wäre es nicht zukunftsweisender – auch für die internationale Anerkennung, die man ganz offiziell anstrebt –, wenn es grosse Basler Künstler gäbe, statt grosse Basler Sammler? Einen Maler vom Range eines Arnold Böcklin. Einen Dichter vom Rang eines Hermann Hesse. Einen Musiker wie …, hmm.