Veranstalter sind entsetzt – Für das Musical Theater gibt es keinen Ersatz Die Spielstätte ist nicht nur für die Veranstaltung von Musicals beliebt. Ihr Wegfall reisse ein Loch in die Kulturlandschaft Basels, das nicht zu stopfen sei, sagen Branchenkenner. Julia Konstantinidis

Dieser Saal ist einzigartig in Basel – und es wird ihn nicht mehr lange geben.

Diese Woche gastiert das Maskentheater Mummenschanz, das sein 50 Jahr-Jubiläum feiert, im Musical Theater, am 19. Mai tritt Pepe Lienhard mit seiner Band am selben Ort auf. Bis im Juli werden noch chinesische Tänzer, der britische Komiker John Cleese sowie der deutsche Comedian Teddy an der Feldbergstrasse 151 auftreten, und auch die Musicalproduktion «Disney – Die Schöne und das Biest» wird im Theater zu Gast sein.