Keine Chance gegen das Fricktal – Für Bachem wurde das Baselbiet zu klein Die Standortförderung Baselland muss nach der Nichtberücksichtigung des Biotechkonzerns Biogen für ein Grossprojekt eine weitere Niederlage einstecken. Kurt Tschan

Auf dem Sisslerfeld im Fricktal sollen bis zu 10’000 Arbeitsplätze entstehen. Fast jede dritte Stelle könnte dereinst von Bachem stammen. Foto: Gerry Thönen

Sieben Jahre nachdem Salina Raurica vom amerikanischen Biotechkonzern Biogen für ein Grossprojekt nicht berücksichtigt wurde und sich dieser stattdessen für das Attisholz-Areal im solothurnischen Luterbach entschied, muss die Standortförderung Baselland eine weitere Niederlage einstecken. Peter Grogg, Selfmade-Milliardär und Gründer von Bachem in Bubendorf, zieht es auf das Sisslerfeld in Eiken. Die beiden Entscheide sind aber nicht unbedingt zu vergleichen. Tatsächlich wurde nie offiziell bestätigt, ob Salina Raurica tatsächlich in der Endentscheidung bei Biogen stand wie jetzt im Fall von Bachem. 2015 existierte die Baselbieter Standortförderung noch nicht. Es fehlten professionelle Strukturen.