Streit um Pestizidinitiative – Für alle nur noch Bio? – «Für Familien mit kleinem Budget untragbar» Die Vorlage dürfte das Essen verteuern. Die Gegner sagen, die Initianten liessen Menschen mit tiefen Einkommen im Stich. Das lassen diese nicht gelten. Jacqueline Büchi

Geht es nach den Befürwortern der Pestizidinitiative, sollen in Zukunft nur noch Lebensmittel angeboten werden, die ohne synthetische Pflanzenschutzmittel hergestellt wurden. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Billig oder Bio? Was wir essen, sagt viel über unsere Lebensweise aus. «Noch nie hatten wir eine solch breite Auswahl an Nahrungsmitteln – zu solch günstigen Preisen», sagt Christine Schäfer, die am Gottlieb-Duttweiler-Institut zu Ernährungs- und Konsumthemen forscht. «Wie wir einkaufen, hängt von unseren finanziellen Möglichkeiten ab, aber auch stark von persönlichen und politischen Wertvorstellungen.»

Geld, Identität, politische Ideale: Kein Wunder, provozieren die Agrarinitiativen, die am 13. Juni zur Abstimmung kommen, emotionale Debatten. Denn unbestritten ist: Sie hätten einen wesentlichen Einfluss darauf, was künftig in unseren Einkaufskörben landet.