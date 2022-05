Jetzt kommt das deutsche «GA light» – Für 9 Euro von Basel nach München In Deutschland ist der Vorverkauf für ein spezielles Sparticket gestartet. Damit erhält man in den Sommermonaten freie Fahrt im gesamten deutschen Regionalverkehr – auch ab Basel. Simon Bordier

Mit dem 9-Euro-Ticket erreicht man von Deutschland aus auch die Basler Fernverkehrsbahnhöfe. Archivbild: Martin Rütschi (Keystone)

Mit 9 Franken in der Tasche kommt man in der Schweiz nicht weit: Der Betrag reicht ohne Halbtax gerade so für ein Zugbillett von Basel nach Lausen.