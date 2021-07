Reaktionen auf das neue Arena Cinema – Für 8 Franken ins Kino: «Diese Preise sind eine Kampfansage» Filme in 4-D, 14 Kinosäle, unschlagbare Preise: Diesen Freitag öffnet im Basler Stücki-Center ein Mega-Kinokomplex. Können die Basler Innenstadt-Kinos da noch mithalten? Raphaela Portmann

Das neue Multiplex-Kino im Stücki-Center ist eine harte Konkurrenz für Basler Innenstadt-Kinos. Foto: Kostas Maros

«Wir sind das preiswerteste Kino der Schweiz!», heisst es in einer Medienmitteilung der Arena Cinemas Basel. 8 bis 10 Franken sollen die Tickets im neuen Megaplexkino kosten, das diesen Freitag im Stücki-Center seine Türen öffnet. Damit geht man klar mit dem nahen Ausland in Konkurrenz – doch auch in Basels Kinolandschaft werden die Tiefpreise Spuren hinterlassen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Bedeutet das vielleicht sogar den Todesstoss für die – durch die Corona-Massnahmen ohnehin schon gebeutelten – Basler Innenstadt-Kinos? Immerhin kostet ein Ticket im Arena Cinema gerade einmal halb so viel wie beispielsweise im Pathé Küchlin oder im Kultkino.