Basler Genusswoche – Für 60 Franken bei Tanja Grandits dinieren Die BaZ präsentiert die Veranstaltungen mit den ausgefallensten Ideen, darunter einen Besuch in der Backstube. Boris Burkhardt

Die Käseauswahl nach einem wohlschmeckenden Essen ist für viele Genuss pur.

Knapp 70 Veranstaltungen warten dieses Jahr auf die Besucherinnen und Besucher der Basler Genusswoche, die vom Donnerstag bis zum 26. September an verschiedenen Orten in der Stadt über die Bühne geht. Während dieser Tage sollen der Genuss und die Freude an gutem Essen gefördert werden, wobei der Fokus auf der Regionalität, Saisonalität und dem Handwerk liegt. Die BaZ hat sechs Events aus dem vielfältigen Programm ausgewählt, die besonders überraschend und ausgefallen sind oder die einen einmaligen Blick hinter die Kulissen bieten.

Basler Klassiker im Jahr 2021