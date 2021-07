Basler Monatswetter – Fünftwärmster Juni seit 1755 Basel erlebte einen warmen Sommerbeginn mit viel Sonnenschein und zahlreichen Gewittern. Ambros Werner

Der Rhein geht hoch. Die massiven Regenfälle wirken sich auf den Pegelstand bei Basel aus. Foto: Pascale Schorno

Bereits der meteorologische Sommerbeginn war sehr sonnig und warm. Am ersten Juni wurde die maximal mögliche Sonnenscheindauer mit 14,5 Stunden beinahe vollständig erreicht. Der Tageshöchstwert in Basel betrug 27 Grad Celsius. Nach dem kühlen Frühling war das erst der vierte Sommertag mit Höchstwerten über 25 Grad in diesem Jahr.

Am 5. Juni wurde das warme Sommerwetter im Zuge eines Kaltfrontdurchgangs für drei Tage unterbrochen. Danach wurde der Hochdruckeinfluss stetig grösser und zur Monatsmitte folgte eine Hitzewelle. Vom 16. bis zum 19. Juni wurden vier Hitzetage in Serie verzeichnet. Am 17. Juni wurde mit 32,5 Grad Celsius das Monatsmaximum verzeichnet. Ab dem 18. Juni zogen immer wieder Gewitterfronten aus südwestlicher Richtung über die Nordwestschweiz, welche aber vorerst kaum Abkühlung brachten. Im Gegenteil, die Luftfeuchtigkeit stieg und die schwülen Verhältnisse sorgten für eine grosse Hitzebelastung. In der Nacht auf den 18. Juni war diese aufgrund einer Tropennacht besonders gross. Das Thermometer sank in dieser Nacht nicht unter 21 Grad Celsius. Eine Abkühlung folgte erst am 22. Juni.